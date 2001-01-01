Экономика
Американские фондовые индексы демонстрируют позитивный настройФинмаркет вчера в 10:37
Американские фондовые индексы растут в начале торгов. Dow Jones поднимается седьмую сессию подряд на сигналах о том, что власти КНР принимают меры для поддержки экономики.
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Армия и оружие
«По ошибке»: в Афганистане от авиаудара погибли пять военнослужащих
В результате авиаудара по афганской военной базе погибли не менее пяти сотрудников сил безопасности, еще семь получили ранения.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры
Пианист Николай Луганский, писатель, литературовед Павел Басинский и директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская стали лауреатами Государственных премий за 2018 год в области литературы и искусства.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО
В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.
Обновлено в 04:44
Наука
Как пол влияет на связь веса и детской депрессии, установили врачи
Врачи установили, как пол влияет на связь веса и возникновения депрессии у детей.
Обновлено в 03:52
Политика
Названы самые популярные вопросы для прямой линии с Путиным
Ранее стало известно, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня, вопросы принимаются с 9 июня вплоть до окончания программы.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Навального задержали на акции в центре Москвы
В Москве в ходе не согласованной с мэрией акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Анастасия: «В брачном контракте все завещала Юлиану»
Обновлено в 03:00
Происшествия
Йеменские хуситы ударили по саудовскому аэродрому крылатой ракетой
Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на контролируемый хуситами телеканал Al Masirah, при ударе использовались крылатые ракеты.
Обновлено в 06:05
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Дело против Голунова может стать делом против полицейских
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что громкое дело журналиста Ивана Голунова прекращено, обвинения в распространении наркотиков с него сняты, журналиста освободят из-под домашнего ареста.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Дроздов объяснил свой уход из передачи «В мире животных»
Обновлено вчера в 23:07
Игры
Opera представила браузер для геймеров
Разработчики Opera анонсировали "первый в мире браузер для геймеров" — спецверсию просмотрщика, адаптированную под нужды любителей видеоигр.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Футбол
Россия — Кипр 1:0
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено вчера в 13:46
Авто
Honda, Audi и Renault оснастят «умной» колонкой с голосовым помощником
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»
В конце мая в эфире Первого канала был показан спецвыпуск "Голоса", по итогам которого победителями сезона были объявлены все участники финала.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Пушков оценил слова Макрона о восстановлении отношений с Россией
Напомним, что накануне Макрон заявил журналистам, что «Европа должна снова выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией».
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье
У женщины с раком мозга был обнаружен ленточный червь
По сведениям CNN, у женщины с раком мозга обнаружили ленточного червя, который появился в результате последствия второго заболевания.
Обновлено в 05:39
Политика
В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбуаэр заявила, выступая на конференции в Берлине, что нужно стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с РФ.
Обновлено в 04:44
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
Nordgold завершила последний этап выкупа акций
Nordgold SE завершила последний этап тендерного предложения по выкупу акций, проводимому в соответствии с циркуляром от 9 февраля 2017 года, сообщила компания.
Обновлено в 05:29
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Политика
МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена
Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.
Обновлено в 03:58