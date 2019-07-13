Федеральная торговая комиссия США проголосовала тремя голосами «за» и двумя «против» урегулирования вопросов с Facebook и взыскании с компании 5 миллиардов долларов. СМИ полагают, что речь идет о нарушении защиты личных данных пользователей соцсети.

Американские федералы наложили взыскание на Facebook в 5 млрд долларов

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