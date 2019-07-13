Политика
Американские федералы наложили взыскание на Facebook в 5 млрд долларовНевские Новости 09:50
Федеральная торговая комиссия США проголосовала тремя голосами «за» и двумя «против» урегулирования вопросов с Facebook и взыскании с компании 5 миллиардов долларов. СМИ полагают, что речь идет о нарушении защиты личных данных пользователей соцсети.
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WSJ: Федеральная торговая комиссия США утвердила договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд
Телеканал RTVIвчера в 18:59
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Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент южнокорейской компании Samsung, описывающий складную гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 08:51
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Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
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Обновлено вчера в 13:20
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Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
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Иван Налимов перешёл в СКА в результате обмена с ХК «Сочи»
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Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнениях с обручем в соревнованиях по художественной гимнастике на Универсиаде в итальянском Неаполе.
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