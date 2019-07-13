Политика

Американские федералы наложили взыскание на Facebook в 5 млрд долларовНевские Новости 09:50

Федеральная торговая комиссия США проголосовала тремя голосами «за» и двумя «против» урегулирования вопросов с Facebook и взыскании с компании 5 миллиардов долларов. СМИ полагают, что речь идет о нарушении защиты личных данных пользователей соцсети.
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Американские федералы наложили взыскание на Facebook в 5 млрд долларов

Невские Новости09:50

ФТС наложила взыскание на Facebook в 5 миллиардов долларов

ФедералПрессвчера в 19:57

WSJ: Федеральная торговая комиссия США утвердила договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

Телеканал RTVIвчера в 18:59
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«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
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У 10% пользователей нет мобильного интернета, еще 17% сообщают о сбой всех сервисов.
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Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев прокомментировал свадьбу Топалова и Тодоренко

Напомним, что официально ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов поженились еще в прошлом году, однако устроить праздничное торжество решили лишь сейчас.
Обновлено в 08:20
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Правительство одобрило проект закона о валютных операциях

Кабмин РФ одобрил законопроект о дополнительных разрешённых случаях совершения резидентами валютных операций.
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Общество

Южный циклон принесет в Москву ливни и потепление

По данным синоптиков, с середины будущей недели в столицу придет южный циклон, сформировавшийся над Черным морем.
Обновлено в 06:47
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Происшествия

СБУ расследует обстрел телеканала «112 Украина»

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По факту обстрела телеканала «112 Украина» начато уголовное производство.
Обновлено в 07:29
Теннис

Халеп разгромила Уильямс и впервые выиграла Уимблдон

Румынка Симона Халеп нанесла поражение американке Серене Уильямс и впервые в карьере стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира.
Обновлено в 10:16
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Обновлено вчера в 12:37
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Экономика

Спрогнозирован рост расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты выросла во II квартале 2019 года до 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ежеквартального опроса Сбербанка "Индекс Иванова".
Обновлено в 09:23
Политика

Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»

Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Автоспорт

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Гаджеты

Samsung запатентовала складные очки виртуальной реальности

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент южнокорейской компании Samsung, описывающий складную гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе

На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Обновлено в 05:06
Технологии

YouTube введет образовательные плейлисты

Уже скоро пользователи хостинга YouTube смогут обучаться различным дисциплинам без применения стандартных алгоритмов рекомендации.
Обновлено в 04:21
Политика

Кикабидзе ответил на сообщения о выступлениях в России

Знаменитый грузинский певец Вахтанг Кикабизде прокомментировал "Комсомольской правде" сообщения о том, что он якобы имеет тайный заработок в России.
Обновлено в 10:16
Гаджеты

Новинка Xiaomi Mi A3 нагло копирует смартфоны Huawei

Устройство сильно отличается от его предшественника, а по мнению пользователей Сети и вовсе нагло копирует смартфоны Huawei, ведь дизайн Mi A3 очень похож на дизайн Huawei P30.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Разин рассказал о состоянии Шатунова

Обновлено в 07:48
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Хоккей

Иван Налимов перешёл в СКА в результате обмена с ХК «Сочи»

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен.
Обновлено в 09:37
Спорт

Селезнева завоевала золото Универсиады-2019 в упражнениях с обручем

Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнениях с обручем в соревнованиях по художественной гимнастике на Универсиаде в итальянском Неаполе.
Обновлено в 08:42
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