Экономика
Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябреРБК вчера в 23:44
Риск дефолта, отметил директор по экономической политике центра Шай Акабас, может вырасти в случае, если снизятся федеральные доходы. Дефолт тогда, полагают аналитики, может произойти в первые две недели сентября.
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Трагедия в Приднестровье: мужчину насмерть придавило столбом, на который он влез
КП - Молдовавчера в 12:56
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
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ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
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MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин
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Обновлено в 05:48
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В Анапе врача-реаниматолога обвинили в смерти восьмилетнего ребенка
В Анапе бывшего врача реаниматолога-анестезиолога Детской городской больницы обвиняют в смерти восьмилетнего ребенка из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
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Более 400 пилотов отстранили в России от полетов
В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации.
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Происшествия
Медики сообщили о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Представитель Министерства здравоохранения республики Ингушетия сообщила о беседе министра здравоохранения республики Заремы Льяновой лечащими врачами доставленной в Москву семилетней избитой ингушской девочки.
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На Украине суд подтвердил отмену единой цены на газ
На Украине апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции, которым отменяется установление единой цены на газ для населения.
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Райан Рейнольдс сыграет в боевике «Красное уведомление»
Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, сыграет в комедийном боевике «Красное уведомление».
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Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
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Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»
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Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Обновлено в 03:41
Политика
СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
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Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
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На Украине подготовили ходатайство об аресте активов Порошенко
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