Экономика

Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябреРБК вчера в 23:44

Риск дефолта, отметил директор по экономической политике центра Шай Акабас, может вырасти в случае, если снизятся федеральные доходы. Дефолт тогда, полагают аналитики, может произойти в первые две недели сентября.
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