Армия и оружие

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в ДонбассеВзгляд.ру 08:51

Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
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Американские дипломаты посетили Донбасс

RT на русском08:45

Американские делегаты побывали в Донбассе

Вести.Ru09:27

Дипломаты США проинспектировали позиции ВСУ в Донбассе

REGNUM09:07

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Взгляд.ру08:51

Американские дипломаты прибыли на позиции ВСУ в Донбассе

ФАН09:59

Американские дипломаты проинспектировали позиции ВСУ в Донбассе

Московский Комсомолец08:36

Американские дипломаты посетили район проведения операции ВСУ в Донбассе

РИА Новости08:24
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Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера

Общее число жертв пожара, начавшегося вскоре после взлета авиалайнера, достигло 13 человек, двое из них — дети, подтвердили в Следственном комитете России.
Обновлено в 14:59
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Более 100 рейсов задержаны или отменены в Шереметьево

Обновлено в 16:40
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:44
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

В Мурманской области объявлен трехдневный траур после ЧП в Шереметьеве

Обновлено в 18:28
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Игры

Подводный симулятор UBOAT принес издательству прибыль через час

Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.
Обновлено в 11:44
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Российские военные сообщили о ликвидации 15 боевиков на севере Алеппо

Обновлено в 15:05
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Религия

У мусульман начался священный месяц рамадан

В это воскресенье с заходом солнца у мусульман начинается священный месяц рамадан - время поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у всевышнего прощения грехов.
Обновлено в 02:28
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Баскетбол

«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»

"Торонто" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией".
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес

Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 06:01
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Происшествия

Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21
Политика

Министр обороны Великобритании лишился поста из-за слов о болезни Мэй

Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон лишился своего поста из-за высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показалась в бикини после лечения

В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
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