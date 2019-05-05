Армия и оружие
Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в ДонбассеВзгляд.ру 08:51
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
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Происшествия
Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера
Общее число жертв пожара, начавшегося вскоре после взлета авиалайнера, достигло 13 человек, двое из них — дети, подтвердили в Следственном комитете России.
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«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
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Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
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Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Более 100 рейсов задержаны или отменены в Шереметьево
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Обновлено в 16:05
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Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.
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«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
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Обновлено в 15:05
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Религия
У мусульман начался священный месяц рамадан
В это воскресенье с заходом солнца у мусульман начинается священный месяц рамадан - время поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у всевышнего прощения грехов.
Обновлено в 02:28
Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
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Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Баскетбол
«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»
"Торонто" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией".
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 06:01
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
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Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Происшествия
Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле
Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21
Политика
Министр обороны Великобритании лишился поста из-за слов о болезни Мэй
Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон лишился своего поста из-за высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показалась в бикини после лечения
В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
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