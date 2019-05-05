Армия и оружие
Американские дипломаты посетили ДонбассRT на русском 08:45
Об этом информирует штаб операции в Facebook. «Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное
Обновлено в 12:22
Авто
Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Solaris построили на базе Accent IV поколения, продававшегося на внутреннем рыке Южной Кореи, и запустили в нашу продажу в 2011-м.
Обновлено в 08:04
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Футбол
ЦСКА избежал поражения в матче с «Динамо»
ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Культура
Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу
Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом
Обновлено в 08:09
Здоровье
Белгородке обещали вылечить рак за месяц и без операции
Как следовало из рекламы, хирургическое вмешательство, на котором настаивали в государственной клинике, было совсем не нужно, да и пациент после их процедуры возвращался к полноценной жизни чуть ли не через месяц.
Обновлено в 01:03
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Баскетбол
«Химки» повели в серии с «Астаной» в Единой лиге
Обновлено в 10:51
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Здоровье
Рузаевская поликлиника обзавелась детской игровой зоной
Рузаевская поликлиника получила детскую игровую зону.
Обновлено в 03:43
Хоккей
Чехия — Россия 1:1 (2-й период)
Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
Обновлено в 10:50
Наука
Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках
У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе
Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 11:34
Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Футбол
Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
Обновлено в 05:44
Авто
Названы самые компактные автомобили на российском рынке
Аналитики выбрали самые популярные компактные модели, которые доступны на российском рынке.
Обновлено в 04:00
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 03:43