Армия и оружие

Американские дипломаты посетили ДонбассRT на русском 08:45

Об этом информирует штаб операции в Facebook. «Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
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Американские дипломаты посетили Донбасс

RT на русском08:45

Американские делегаты побывали в Донбассе

Вести.Ru09:27

Дипломаты США проинспектировали позиции ВСУ в Донбассе

REGNUM09:07

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Взгляд.ру08:51

Американские дипломаты прибыли на позиции ВСУ в Донбассе

ФАН09:59

Американские дипломаты проинспектировали позиции ВСУ в Донбассе

Московский Комсомолец08:36

Американские дипломаты посетили район проведения операции ВСУ в Донбассе

РИА Новости08:24
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
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