Армия и оружие

Американские дипломаты посетили ДонбассRT на русском 08:45

Об этом информирует штаб операции в Facebook. «Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
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Американские дипломаты прибыли на позиции ВСУ в Донбассе

ФАН09:59

Американские дипломаты посетили район проведения операции ВСУ в Донбассе

РИА Новости08:24

Дипломаты США проинспектировали позиции ВСУ в Донбассе

REGNUM09:07

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Взгляд.ру08:51

Американские дипломаты посетили Донбасс

RT на русском08:45

Американские дипломаты проинспектировали позиции ВСУ в Донбассе

Московский Комсомолец08:36

Американские делегаты побывали в Донбассе

Вести.Ru09:27
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Происшествия

Подтверждена гибель одного человека в сгоревшем самолете в Шереметьево

Обновлено в 13:09
Футбол

«Хаддерсфилд» лишил «Манчестер Юнайтед» Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 10:59
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Обновлено в 11:48
Космос

В Канаде три кольца вокруг Солнца появились над Великими озерами

Обновлено в 11:55
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Гаджеты

Смартфон Redmi 855 получил экспериментальный режим разгона GPU

Стало известно, что гаджет оснастили экспериментальным режимом разгона GPU, а также 256 гигабайтами встроенной памяти.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»

Обновлено в 14:13
Происшествия

В сгоревшем в Шереметьево самолёте погибли 13 человек

Обновлено в 14:24
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Футбол

Мурад Мусаев: «Нет одного виноватого – все недоработали понемножку»

Нет одного виноватого – все недоработали понемножку, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Мусаев.
Обновлено в 14:07
Происшествия

ТАСС сообщил о 13 жертвах пожара в самолёте Sukhoi Superjet-100

Самолёт приземлился в Шереметьеве через 28 минут после взлёта.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия

Право налево: ГИБДД провела специальный рейд на Кольцовском тракте

Обновлено в 09:30
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево

Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показалась в бикини после лечения

В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
Политика

Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя

Обновлено в 11:38
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Монако назвал стартовый состав на матч с Сент-Этьеном в рамках 35-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 10:34
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