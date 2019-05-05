Армия и оружие

Американские дипломаты посетили ДонбассRT на русском 08:45

Об этом информирует штаб операции в Facebook. «Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
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Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Взгляд.ру08:51

Американские делегаты побывали в Донбассе

Вести.Ru09:27

Дипломаты США проинспектировали позиции ВСУ в Донбассе

REGNUM09:07

Американские дипломаты прибыли на позиции ВСУ в Донбассе

ФАН09:59

Американские дипломаты посетили Донбасс

RT на русском08:45

Американские дипломаты проинспектировали позиции ВСУ в Донбассе

Московский Комсомолец08:36

Американские дипломаты посетили район проведения операции ВСУ в Донбассе

РИА Новости08:24
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Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено в 15:22
Происшествия

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево

Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

Мину обнаружили на стрелке Васильевского острова

Обновлено в 16:56
Происшествия

Двух пострадавших в Шереметьево перевезут в НИИ Склифосовского

Обновлено в 14:20
Происшествия

Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево

Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Футбол

Крылья Советов — Уфа 1:1

Обновлено в 06:27
Происшествия

На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии

Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

ТАСС сообщил о 13 жертвах пожара в самолёте Sukhoi Superjet-100

Обновлено в 13:35
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 06:01
Происшествия

С самолетами SSJ-100 за год произошло восемь крупных ЧП

Обновлено в 13:29
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол

Зидан не включил Модрича и Бэйла в заявку на матч с «Вильярреалом»

Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 36-го тура Примеры против «Вильярреала».
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери

Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Кто рулит? Стилист комментирует образы Бузовой, Самойловой и других звезд в велосипедках

Одни хохотали над тем, как знаменитые формы звезды реалити выглядят в обтягивающих шортах, другие — над самим фактом, что одежда, которую не каждая наденет в спортзал, вдруг стала трендовой.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 07:53
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Кошелек, шарф и сумку Louis Vuitton украли у зампрефекта ЮВАО Москвы

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Юрие Беседине, заместителе префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, чья квартира на западе города была ограблена неизвестными.
Обновлено в 08:33
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 14:30
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
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