Армия и оружие
Американские дипломаты посетили ДонбассRT на русском 08:45
Об этом информирует штаб операции в Facebook. «Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия
СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек
Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево
Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Мину обнаружили на стрелке Васильевского острова
Обновлено в 16:56
Происшествия
Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево
Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Футбол
Крылья Советов — Уфа 1:1
Обновлено в 06:27
Происшествия
На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии
Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 06:01
Происшествия
С самолетами SSJ-100 за год произошло восемь крупных ЧП
Обновлено в 13:29
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
Зидан не включил Модрича и Бэйла в заявку на матч с «Вильярреалом»
Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 36-го тура Примеры против «Вильярреала».
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери
Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Кто рулит? Стилист комментирует образы Бузовой, Самойловой и других звезд в велосипедках
Одни хохотали над тем, как знаменитые формы звезды реалити выглядят в обтягивающих шортах, другие — над самим фактом, что одежда, которую не каждая наденет в спортзал, вдруг стала трендовой.
Обновлено в 15:26
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Кошелек, шарф и сумку Louis Vuitton украли у зампрефекта ЮВАО Москвы
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Юрие Беседине, заместителе префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, чья квартира на западе города была ограблена неизвестными.
Обновлено в 08:33
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 14:30
Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50