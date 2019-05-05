Армия и оружие
Американские дипломаты посетили ДонбассRT на русском 08:45
Об этом информирует штаб операции в Facebook. «Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
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