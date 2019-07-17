Финансы

Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM 15 июля в 21:31

Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.
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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне» из-за Трампа

Росбалт02:10

Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок

РБК02:00

Американские биржевые индексы поднялись

REGNUM15 июля в 21:31

Биржи США во вторник снизились на комментариях Трампа по торговой сделке с Китаем

ПРАЙМвчера в 17:09

ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,10%

Financial Oneвчера в 09:37

Американские фондовые индикаторы обновили исторические максимумы

Финмаркетвчера в 02:03

Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 17.07.19. Точку в иранской истории ставить еще рано

Глас Народа01:18
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Хоккей

Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ ответил на критику

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отреагировал на критику из России.
Обновлено в 03:54
Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

Авиакатастрофа под Донецком превратилась в вопрос большой политики, породивший множество версий касательно причин трагедии.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%

Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:08
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России

Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Авто

Объявлены цены на трековый Mercedes-AMG GT R Pro

Трековый суперкар Mercedes-AMG GT R Pro выходит на американский рынок.
Обновлено вчера в 11:04
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Обновлено в 03:01
Армия и оружие

В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО

Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе

Повышение уровня воды в реке Лопва привело к подтоплению 10 жилых домов в селе Юрла Пермского края, из-за чего из своих домовладений были эвакуированы 59 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 03:21
Культура

Власти Чечни запретили выступать «интернет-артистам» без согласования

По словам министра культуры Хож-Бауди Дааева, манеры "интернет-артистов" противоречат нормам и правилам, которых обязаны придерживаться чеченские исполнители.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Возбуждено дело о бесплатной раздаче земель на кладбищах Магнитогорска

Обновлено в 02:32
Общество

Пулково прекратил сброс сточных вод в реку Новую

Оператор аэропорта Пулково, ООО «Воздушыне Ворота Северной Столицы», 16 июля перекрыл выпуск сточных вод в реку Новая.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Российские звезды и пользователи напали на Леди Гагу в Instagram

Атака на страницу Гаги в соцсетях началась после слуха о том, что она переезжает к актеру Брэдли Куперу, который из-за нее расстался с моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Евкуров провел первую рабочую поездку в качестве замминистра обороны

Заместитель министра обороны России, бывший глава Ингушетии, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров сегодня совершил первую в новой должности рабочую поездку в войска.
Обновлено в 03:35
Общество

Американцы: «Когда Земля нагреется, мы все можем переехать в Россию»

Автор отмечает, что население России к 2050 снизится на 10 миллионов, а поэтому «климатическая миграция может стать для России единственным способом восполнить эти потери».
Обновлено вчера в 22:20
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Гаджеты

Исследование показывает, что мир ещё не готов проститься с Windows 7

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 в январе 2020 года, но поскольку под управлением этой операционной системы всё ещё работает около 35 % компьютеров в мире, есть большая вероятность того, что значительное количество устройств останется без исправлений безопасности, когда подойдёт крайний срок.
Обновлено в 03:55
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Космос

Безос заявил, что космический туризм поможет людям осознать ответственность за Землю

Развитие космического туризма позволит большему числу людей взглянуть на Землю "со стороны" и проникнуться личной ответственностью за сохранение нашей планеты.
Обновлено в 03:03
Футбол

Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»

Обновлено в 02:44
Авто

Рестайлинговый Hyundai Solaris рассекретили до премьеры

Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году

Летные испытания российского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства Пермского края.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Apple может вернуться к прежнему радужному логотипу

Обновлено в 03:54
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