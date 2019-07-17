Финансы
Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM 15 июля в 21:31
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Хоккей
Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ ответил на критику
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отреагировал на критику из России.
Обновлено в 03:54
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
Авиакатастрофа под Донецком превратилась в вопрос большой политики, породивший множество версий касательно причин трагедии.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%
Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:08
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России
Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Авто
Объявлены цены на трековый Mercedes-AMG GT R Pro
Трековый суперкар Mercedes-AMG GT R Pro выходит на американский рынок.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
Повышение уровня воды в реке Лопва привело к подтоплению 10 жилых домов в селе Юрла Пермского края, из-за чего из своих домовладений были эвакуированы 59 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 03:21
Культура
Власти Чечни запретили выступать «интернет-артистам» без согласования
По словам министра культуры Хож-Бауди Дааева, манеры "интернет-артистов" противоречат нормам и правилам, которых обязаны придерживаться чеченские исполнители.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Пулково прекратил сброс сточных вод в реку Новую
Оператор аэропорта Пулково, ООО «Воздушыне Ворота Северной Столицы», 16 июля перекрыл выпуск сточных вод в реку Новая.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Российские звезды и пользователи напали на Леди Гагу в Instagram
Атака на страницу Гаги в соцсетях началась после слуха о том, что она переезжает к актеру Брэдли Куперу, который из-за нее расстался с моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Евкуров провел первую рабочую поездку в качестве замминистра обороны
Заместитель министра обороны России, бывший глава Ингушетии, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров сегодня совершил первую в новой должности рабочую поездку в войска.
Обновлено в 03:35
Общество
Американцы: «Когда Земля нагреется, мы все можем переехать в Россию»
Автор отмечает, что население России к 2050 снизится на 10 миллионов, а поэтому «климатическая миграция может стать для России единственным способом восполнить эти потери».
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Исследование показывает, что мир ещё не готов проститься с Windows 7
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 в январе 2020 года, но поскольку под управлением этой операционной системы всё ещё работает около 35 % компьютеров в мире, есть большая вероятность того, что значительное количество устройств останется без исправлений безопасности, когда подойдёт крайний срок.
Обновлено в 03:55
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Космос
Безос заявил, что космический туризм поможет людям осознать ответственность за Землю
Развитие космического туризма позволит большему числу людей взглянуть на Землю "со стороны" и проникнуться личной ответственностью за сохранение нашей планеты.
Обновлено в 03:03
Футбол
Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»
Обновлено в 02:44
Авто
Рестайлинговый Hyundai Solaris рассекретили до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году
Летные испытания российского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства Пермского края.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Apple может вернуться к прежнему радужному логотипу
Обновлено в 03:54