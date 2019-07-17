Энергетика

Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM 15 июля в 21:31

Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне» из-за Трампа

МонаВиста03:35

Биржи США во вторник снизились на комментариях Трампа по торговой сделке с Китаем

ПРАЙМвчера в 17:09

Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок

РБК02:00

Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 17.07.19. Точку в иранской истории ставить еще рано

Глас Народа01:18

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне» из-за Трампа

Росбалт02:10

ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,10%

Financial Oneвчера в 09:37

Американские биржевые индексы поднялись

REGNUM15 июля в 21:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:21, Вашингтон
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Обновлено вчера в 17:59
Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 01:53
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено вчера в 04:53
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Общество

Мэр Лондона запретил строительство небоскреба в форме тюльпана

Мэр Лондона Садик Хан не дал разрешение на строительство нового небоскреба, названного по проекту "Тюльпаном".
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Россия набросилась на Леди Гагу за роман с Брэдли Купером

Если вы слышали о том, что русская модель Ирина Шейк ушла от голливудского актера Брэдли Купера в руках с чемоданами и двухлетней Леей, то наверняка знаете, что главной причиной разрыва одной из самых красивых пар в мире называют роман Купера с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.
Обновлено вчера в 08:58
Общество

Российский город оказался в числе самых безопасных в мире

Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Кино

«Игра престолов» установила рекорд по номинациям на «Эмми»

«Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Путин поздравил Меркель с 65-летием

Обновлено в 05:06
Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Юрий Борисов: поставки С-500 в войска могут начаться уже в 2020 году

Обновлено в 03:03
Политика

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Коноплянка не рассматривает предложения из России

«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Общество

Крымчане смогут увидеть частичное лунное затмение

Частичное лунное затмение начнется вечером 16 июля около 23 часов, а его пик придется примерно на 00:30 17 июля.
Обновлено 14 июля в 14:56
Кино

Вышел клип Бейонсе на песню из «Короля льва»

Появился клип на песню Spirit в исполнении певицы Бейонсе. Она входит в саундтрек нового «Короля льва».
Обновлено в 04:22
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Авто

Lotus представила 2000-сильный электрогиперкар Evija

После 11 лет затишья британский бренд Lotus выпустил свою новинку. Ей стал полностью электрический двухдверный гиперкар под названием Evija.
Обновлено в 01:25
Авто

Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Южнокорейский бренд готовится представить китайской публике обновленную версию бестселлера Verna, известную в России как Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:43
Здоровье

Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач

О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено вчера в 13:42
Политика

Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию

В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Шоу-бизнес

Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»

Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Футбол

«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евро

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые предлагают «ПСЖ» 40 миллионов евро, Коутиньо, а также форварда Усмана Дембеле.
Обновлено в 03:16
ещё по теме
Главное