Финансы
Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM 15 июля в 21:31
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском
Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады
Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Политика
США направят венесуэльской оппозиции гуманитарную помощь на $40 млн
Представители госдепартамента, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и министерство информации Венесуэлы пока не прокомментировали это решение Вашингтона.
Обновлено в 01:37
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Россия завершит поставки С-400 Турции в этом году
Ожидается, что в Вашингтоне уже на этой неделе объявят о санкциях против Турции, которая станет первой страной НАТО, получившей зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 02:32
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Кино
«Детектив Пикачу» стал самой кассовой экранизацией видеоигры в истории
Успех «Детектива Пикачу», в итоге обогнавшего «Варкрафт», вряд ли удивит тех, кто пристально следил за бокс-офисом картины: первой свой рекорд фильм поставил ещё во время дебютной недели прокат, продемонстрировав лучший старт среди видеоигровых адаптаций - за первый уик-энд он заработал $170 млн и обогнал «Tomb Raider: Лара Крофт».
Обновлено в 00:31
Футбол
«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов
«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс-Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Китае автомобиль сбил несколько мопедов
По неизвестным причинам водитель направил автомобиль на мопеды, которые ехали по отдельной полосе.
Обновлено в 02:34
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено вчера в 15:48
Гаджеты
Cooler Master GS750: концентратор USB 3.0, подставка для гарнитуры и беспроводная зарядка
После подключения к ПК в распоряжение пользователя поступает пара портов USB 3.0 и разъем для аналогового подключения наушников.
Обновлено вчера в 11:37
Футбол
Сульшер хочет выстроить игру «Манчестер Юнайтед» вокруг Погба
Обновлено в 02:06
Культура
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров BBI
Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 03:13
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Игры
Вышел новый трейлер Borderlands 3
Borderlands 3 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 13 сентября. PC-версия до апреля будет продаваться эксклюзивно в Epic Games Store.
Обновлено вчера в 13:09