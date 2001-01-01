Энергетика
Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM вчера в 21:31
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ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ
Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Футбол
Краневиттер: «Собираюсь уйти из „Зенита“»
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер сообщил о своём намерении покинуть петербургский клуб из-за недостаточной игровой практики.
Обновлено в 18:23
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.
Обновлено в 15:59
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Политика
В Ормузском проливе пропал танкер из ОАЭ
Нефтяной танкер Riah, шедший через Ормузский пролив, уже больше двух дней не передает информацию о своем местоположении.
Обновлено в 10:04
Футбол
Малиновский стал игроком «Аталанты»
Обновлено в 10:40
Политика
Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов
Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.
Обновлено в 10:00
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
В Совфеде пообещали ликвидацию Украины в случае атаки на Крымский мост
Обновлено в 10:28
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Авто
BMW 2 Series Gran Coupe заметили во время дорожных испытаний
Самая мощная версия BMW 2-Series Gran Coupe проходит дорожные испытания.
Обновлено в 10:36
Политика
Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму
Украинским гражданам рекомендовали воздержаться от "опасного отдыха" в аннексированном Россией Крыму.
Обновлено в 20:07
Экономика
«Займер»: портрет типичного заемщика МФО кардинально изменится
Крупные ссуды, выдаваемые на более длительный срок, требуют снижения рисков кредитора, а значит, портрет типичных заемщиков МФО изменится, — говорят аналитики "Займера".
Обновлено в 15:46
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Контрактникам повысят зарплату с 1 сентября
С 1 октября будет законодательно оформлен механизм, предусматривающий увеличение компенсационных выплат за наем жилья сержантам и рядовым.
Обновлено в 20:02
Наука
Телевидение и социальные сети усиливают депрессию у подростков
Обновлено в 08:57
Политика
Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 17:05
Футбол
На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей
Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено в 16:50
Политика
Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа
"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено в 19:47
Происшествия
Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Футбол
«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»
Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга".
Обновлено в 16:14
Экономика
Порядок приобретения паёв инвестиционных фондов может измениться
По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, управляющего наделяют правом приобретать за счёт имущества, находящегося в доверительном управлении, паи любых паевых инвестиционных фондов.
Обновлено в 07:24
Космос
Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»
Обновлено в 10:48
Экономика
Глобальный долг растет на низких ставках
Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 19:05