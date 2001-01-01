Энергетика

Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM вчера в 21:31

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Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.
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Уолл-стрит на распутье. Что произойдет с биржевыми индексами США?

РБК09:20

Откат стоимости фьючерсного контракта Brent к отметкам $66-$65.50 является вполне логичным. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ»

Глас Народа01:09

Американские биржевые индексы поднялись

REGNUMвчера в 21:31
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