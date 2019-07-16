Энергетика
Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM вчера в 21:31
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Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Политика
Байден в шутку пообещал вызвать Трампа на соревнование по отжиманию
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что вызовет американского лидера Дональдом Трампом на соревнование по отжимании от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.
Обновлено в 22:30
Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено в 12:13
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Львам следует внимательнее подойти к покупкам.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Политика
Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Политика
Помпео заявил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе заседания кабинета министров, что Иран готов к переговорам с Соединёнными Штатами по программе разработки ракет.
Обновлено в 15:00
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено в 17:45
Общество
Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты
Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.
Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес
Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне»
Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья.
Обновлено вчера в 21:54
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее
Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Политика
Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине
В свою очередь, 12% россиян заявили, что в основном плохо относятся к Украине, а еще 9% — очень плохо.
Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес
Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери
Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Баскетбол
«Химки» подпишут контракт с Йовичем
Стоит отметить, что Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Глава агентства лесохозяйства Бурятии отдал под вырубку лес у Байкала
"Чиновник после извещения о возбуждении уголовного дела обратился в больницу с жалобами на артериальное давление и был госпитализирован", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Обновлено в 22:09
Политика
Грузинский экс-министр: «В Грузии ты должен говорить «русские – оккупанты»
Протесты возникли бы на любом поводе, потому что в Грузии есть почва антироссийская и, к сожалению, сейчас идет соперничество в том, кто больше себя покажет антироссийским.
Обновлено в 17:03
Общество
Петербуржцы смогут наблюдать лунное затмение
Обновлено в 12:14
Политика
Экс-лоббист украинского олигарха станет пресс-секретарем Минфина США
Президент США Дональд Трамп собирается назначить Монику Кроули — бывшего политического обозревателя и лоббиста украинского олигарха Виктора Пинчука — официальным представителем Минфина страны, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 22:43
Политика
Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму
"Ежедневно границу с Крымом пересекают от 8000 до 10000 граждан Украины, большинство из которых сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов сотрудниками ФСБ и пограничной службы России", - заявил он, добавив, что проверки длятся часами.
Обновлено в 20:07
Политика
«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду
Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено в 19:49
Экономика
Глобальный долг растет на низких ставках
Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 19:05
Футбол
Де Росси может перейти в «Бока Хуниорс»
Де Росси покинул «Рому», за которую выступал с 2002 года, по окончании прошедшего сезона.
Обновлено в 16:01
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала фото в нижнем белье после разрыва с Купером
Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.
Обновлено в 12:23
Кино
«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25