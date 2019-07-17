Энергетика

Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM 15 июля в 21:31

Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.
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Американские биржевые индексы поднялись

REGNUM15 июля в 21:31

Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок

РБК02:00

Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 17.07.19. Точку в иранской истории ставить еще рано

Глас Народа01:18

Биржи США во вторник снизились на комментариях Трампа по торговой сделке с Китаем

ПРАЙМвчера в 17:09

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне» из-за Трампа

Росбалт02:10

ИНДЕКС NASDAQ ВЫРОС НА 0,20%

Financial One15 июля в 09:45
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Русские поддерживают челябинскую модель Ирину Шейк в Instagram у Гаги

Обновлено в 00:45
Политика

Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Общество

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Володин раскрыл суть возможных изменений Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Общество

Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске

В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины.
Обновлено в 02:14
Финансы

Экономист назвал «самый плохой день» для рубля

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Следствие купило ценную улику по делу сбитого на Украине МН17

Совместная международная следственная группа приобрела улику по делу сбитого малайзийского «Боинга» МН17.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено 15 июля в 14:24
Происшествия

Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском

Обновлено в 01:49
Экономика

В России подорожала аренда жилья

Рост цен на первичную и вторичную недвижимость в России спровоцировал и повышение ставок долгосрочной аренды жилья.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

Армия США серьезно отнеслась к идее американцев штурмовать «Зону 51»

Обновлено 14 июля в 13:00
Кино

Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено вчера в 16:28
Общество

Восход «кровавой» Луны сняли на видео

Обновлено вчера в 22:31
Политика

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Обновлено вчера в 14:07
Футбол

Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»

Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено вчера в 13:50
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Футбол

Сульшер хочет выстроить игру «Манчестер Юнайтед» вокруг Погба

Обновлено в 02:06
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Общество

Уникальный приморский пляж может исчезнуть через 20 лет

Обновлено вчера в 02:29
Финансы

Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн

Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон

В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие

Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии»

Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.
Обновлено в 00:08
Общество

Минспорта получит полномочия по аккредитации областных федераций

Еще одно изменение – минспорта наделяется полномочиями проводить госаккредитацию региональных спортивных федераций.
Обновлено в 01:21
Игры

Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке

Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления

Обновлено вчера в 17:15
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
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