Финансы
Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM вчера в 21:31
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:54, Вашингтон
Политика
Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию
Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес
Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В США полиция призвала не смывать наркотики в унитаз, чтобы не создать «метгаторов»
Полиция города Лоретто, штат Теннесси, призвала местных жителей не смывать наркотики в унитаз, поскольку это может превратить аллигаторов в "метгаторов", сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова напилась на интервью
По словам авторов проекта интервью не увенчалось успехом, потому что Волочкова напилась прямо в ходе съемок.
Обновлено вчера в 07:31
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео
Сегодня новый ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео, распространенном в социальной сети.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать
Остается только мечтать о семье.
Обновлено в 10:44
Политика
Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными
Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.
Обновлено в 10:07
Политика
Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 19:36
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Общество
Водяной смерч в Сочи сняли на видео
В районе Хост в Сочи на видео был снят водяной смерч в море, кадры есть в Instagram пользователя dtpsochi.
Обновлено в 11:03
Космос
Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность
В новом исследовании группа ученых во главе с профессором Чикагского университета, США, Венди Фридман (Wendy Freedman) предложила новый, независимый метод расчета постоянной Хаббла, основанный на измерениях параметров звезд класса красных гигантов.
Обновлено в 20:39
Экономика
Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз
Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 16:37
Футбол
На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей
Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено в 16:50
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Игры
Версия Tetris Effect для ПК появится в Epic Games Store
Музыкальная головоломка Tetris Effect, которая ранее была эксклюзивом для PlayStation 4, появится на ПК.
Обновлено в 15:00
Политика
Россия и Украина договорились об обмене заключенными в ближайший месяц
По словам Денисовой, обмен информацией позволяет соблюдать международные и гуманитарные права заключенных граждан обоих государств.
Обновлено в 10:03
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Общество
ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов
Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Политика
Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса
Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено в 19:23
Политика
Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Общество
Беглов назвал приоритеты транспортного узла Петербурга и Ленобласти
Строительство транспортной инфраструктуры в Петербурге и Ленобласти является одним из приоритетов в развитии двух регионов.
Обновлено в 03:42
Хоккей
Якуб Врана подписал новое соглашение с «Вашингтоном» на $ 6,7 млн
Нападающий Якуб Врана подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», информирует официальный сайт «столичной» команды.
Обновлено в 15:50