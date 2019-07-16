Финансы

Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM вчера в 21:31

Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.
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Биржи США во вторник снизились на комментариях Трампа по торговой сделке с Китаем

ПРАЙМ17:09

Американские биржевые индексы поднялись

REGNUMвчера в 21:31

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» и c новыми рекордами

Росбалт02:10

Откат стоимости фьючерсного контракта Brent к отметкам $66-$65.50 является вполне логичным. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ»

Глас Народа01:09

Американские фондовые индикаторы обновили исторические максимумы

Финмаркет02:03

Уолл-стрит на распутье. Что произойдет с биржевыми индексами США?

РБК09:20
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:54, Вашингтон
Политика

Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию

Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес

Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В США полиция призвала не смывать наркотики в унитаз, чтобы не создать «метгаторов»

Полиция города Лоретто, штат Теннесси, призвала местных жителей не смывать наркотики в унитаз, поскольку это может превратить аллигаторов в "метгаторов", сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова напилась на интервью

По словам авторов проекта интервью не увенчалось успехом, потому что Волочкова напилась прямо в ходе съемок.
Обновлено вчера в 07:31
Экономика

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Гаджеты

Ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео

Сегодня новый ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео, распространенном в социальной сети.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления

Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать

Остается только мечтать о семье.
Обновлено в 10:44
Политика

Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными

Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.
Обновлено в 10:07
Политика

Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено в 19:36
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

Обновлено в 11:11
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Общество

Водяной смерч в Сочи сняли на видео

В районе Хост в Сочи на видео был снят водяной смерч в море, кадры есть в Instagram пользователя dtpsochi.
Обновлено в 11:03
Космос

Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность

В новом исследовании группа ученых во главе с профессором Чикагского университета, США, Венди Фридман (Wendy Freedman) предложила новый, независимый метод расчета постоянной Хаббла, основанный на измерениях параметров звезд класса красных гигантов.
Обновлено в 20:39
Экономика

Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз

Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 16:37
Футбол

На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей

Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено в 16:50
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Игры

Версия Tetris Effect для ПК появится в Epic Games Store

Музыкальная головоломка Tetris Effect, которая ранее была эксклюзивом для PlayStation 4, появится на ПК.
Обновлено в 15:00
Политика

Россия и Украина договорились об обмене заключенными в ближайший месяц

По словам Денисовой, обмен информацией позволяет соблюдать международные и гуманитарные права заключенных граждан обоих государств.
Обновлено в 10:03
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Общество

ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов

Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Политика

Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса

Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено в 19:23
Политика

Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября

Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Общество

Беглов назвал приоритеты транспортного узла Петербурга и Ленобласти

Строительство транспортной инфраструктуры в Петербурге и Ленобласти является одним из приоритетов в развитии двух регионов.
Обновлено в 03:42
Хоккей

Якуб Врана подписал новое соглашение с «Вашингтоном» на $ 6,7 млн

Нападающий Якуб Врана подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», информирует официальный сайт «столичной» команды.
Обновлено в 15:50
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