Экономика

Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM вчера в 21:31

Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.
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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» и c новыми рекордами

Росбалт02:10

Американские фондовые индикаторы обновили исторические максимумы

Финмаркет02:03

Откат стоимости фьючерсного контракта Brent к отметкам $66-$65.50 является вполне логичным. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ»

Глас Народа01:09

Ни роста, ни падения: почему индексы США показывают нейтральную динамику

РБК02:00

Американские биржевые индексы поднялись

REGNUMвчера в 21:31

Биржи АТР торгуются без единой динамики в ожидании новостей из США

ПРАЙМ01:27

Финансовые результаты компаний США могут отрицательно сказаться на динамике фондового рынка

Financial Oneвчера в 10:42
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Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Семь человек погибли на российском пляже

Обновлено в 01:48
Футбол

«Наши парни были просто в шоке от арбитра»

Футбольный клуб «Сочи» произвел хорошее впечатление в стартовом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Политологи составили рейтинг глав регионов России

«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Наука

Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток

Обновлено вчера в 17:11
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика

В России рекордно упали цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под руководством Антона Шибалова победил на международном ралли-рейде «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
Общество

Дайверы сделали фото медузы размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол

Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Общество

Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Политика

Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве

Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
Обновлено в 02:04
Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Энергетика

«Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой»

По данным "Ъ", 4-12 апреля Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛа" получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Водитель погиб, влетев в старый трактор на проспекте Культуры

Водитель на «Ладе» ночью 16 июля врезался в старый трактор у дома 40 по проспекту Культуры, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 00:44
Общество

Синоптики предупредили о сильных грозовых дождях в Центральной России

Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол

«Рома» предложит Игуаину капитанскую повязку

Как сообщает Football Italia, римляне готовы предложить аргентинцу капитанскую повязку.
Обновлено в 01:54
Политика

Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров

Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Политика

Сегодня Дмитрий Медведев с рабочим визитом приедет в Тулу

Сегодня, 16 июля, в Тулу с рабочим визитом приедет Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:09
Политика

София Ротару больше не живет в Крыму

Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено вчера в 05:03
Здоровье

Врачи в Москве спасли жизнь подростку с возникшей из-за злоупотребления фастфудом язвой желудка

Врачи Морозовской детской городской клинической больницы департамента здравоохранения Москвы успешно провели операцию 17-летнему подростку с прободной язвой желудка, которая образовалась из-за злоупотребления фастфудом.
Обновлено в 02:20
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