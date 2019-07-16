Экономика
Американские биржевые индексы поднялисьREGNUM вчера в 21:31
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Финансовые результаты компаний США могут отрицательно сказаться на динамике фондового рынка
Financial Oneвчера в 10:42
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Семь человек погибли на российском пляже
Обновлено в 01:48
Футбол
«Наши парни были просто в шоке от арбитра»
Футбольный клуб «Сочи» произвел хорошее впечатление в стартовом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Наука
Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под руководством Антона Шибалова победил на международном ралли-рейде «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне»
Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Общество
Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов
Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Политика
Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве
Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
Обновлено в 02:04
Политика
Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО
«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Энергетика
«Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой»
По данным "Ъ", 4-12 апреля Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛа" получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Водитель погиб, влетев в старый трактор на проспекте Культуры
Водитель на «Ладе» ночью 16 июля врезался в старый трактор у дома 40 по проспекту Культуры, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 00:44
Общество
Синоптики предупредили о сильных грозовых дождях в Центральной России
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
«Рома» предложит Игуаину капитанскую повязку
Как сообщает Football Italia, римляне готовы предложить аргентинцу капитанскую повязку.
Обновлено в 01:54
Политика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Политика
Сегодня Дмитрий Медведев с рабочим визитом приедет в Тулу
Сегодня, 16 июля, в Тулу с рабочим визитом приедет Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:09
Политика
София Ротару больше не живет в Крыму
Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено вчера в 05:03
Здоровье
Врачи в Москве спасли жизнь подростку с возникшей из-за злоупотребления фастфудом язвой желудка
Врачи Морозовской детской городской клинической больницы департамента здравоохранения Москвы успешно провели операцию 17-летнему подростку с прободной язвой желудка, которая образовалась из-за злоупотребления фастфудом.
Обновлено в 02:20