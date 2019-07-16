Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.

Происшествия Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Политика Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.

Экономика Накопительная часть пенсии заморожена до конца 2022 года Правительство Российской Федерации продлило заморозку накопительной части пенсии граждан до 2022 года включительно.

Общество Утвержден календарь выходных и праздников на 2020 год Правительство России утвердило график выходных и праздничных дней на будущий год.

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Наука Названа группа крови, которая неуязвима перед раком Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.

Армия и оружие Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400 Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Политика Закон о госязыке вступил в силу на Украине Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.

Происшествия Протаранивший толпу в Шарлоттсвилле получил 419 лет тюрьмы Пожизненное тюремное заключение получил протаранивший толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года неонацист Джеймс Алекс Филдс.

Политика МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Технологии Облачный сервис защитит биометрические данные россиян Оператор единой биометрической системы «Ростелеком» подтвердил, что разработка облачного сервиса шифрования биометрии завершится до конца текущего года.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Авто Lincoln планирует обновление полноразмерного внедорожника Navigator Компания Lincoln готовит обновление для своего внедорожника Navigator. Новая версия авто появится в продаже в ноябре в 2019 года в США.

Политика Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что в Госдуму приехала грузинская делегация во главе с депутатом Георгием Ломией.

Футбол Ловчев: «„Спартак“ сейчас несостоятелен. Не вижу тренерскую работу» Ветеран «Спартака», лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился мнением об игре красно-белых под руководством главного тренера Олега Кононова.

Политика Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не стал ездить на работу на велосипеде, потому что его кортеж никому не может помещать на дороге.

Армия и оружие В НАТО увидели усиление попыток шпионажа против стран альянса По словам генсека организации Йенса Столтенберга, речь идет о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, а также касается вооруженных сил и разведки.

Наука Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней.

Футбол «Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по Бэйлу Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Тоттенхэм". Английский клуб предложил за форварда 60 миллионов евро, сообщает Marca.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.

Футбол «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.

Спорт Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.