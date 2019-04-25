Армия и оружие
Американские СМИ восхитились новой российской подлодкойРИА Новости 08:51
Американское издание Popular Mechanics оценило российскую подлодку "Белгород", которую 23 апреля спустили на воду.
Читать в источнике
Оценить92
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Транспорт
Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной
На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Общество
В Подмосковье в 2020 году начнут строить около 30 школ
Около 30-35 школ начнут строить в Московской области в 2020 году, заявил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Обновлено в 04:55
Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Экономика
День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой
Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Ростех начнет экспорт уникальной системы распознавания лиц FindFace для армии
Российские компании «Рособоронэкспорт» и NtechLab, входящие в состав Госкорпорации Ростех, в рамках VIII Московской конференции по международной безопасности MCIS 2019 представили уникальную систему распознавания лиц FindFace для вооруженных сил.
Обновлено в 13:25
Культура
Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
Обновлено в 02:30
Кино
«Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов»
Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:00
Политика
США запретили въезд в страну главе правительства Чечни
Власти США запретили въезжать в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания
Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Космос
Ступень Atlas 5 взорвалась на орбите
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Футбол
Нобоа: «Могу себя назвать черным русским»
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, как чувствует себя в России.
Обновлено в 12:27
Культура
Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин»
В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).
Обновлено в 09:44
Здоровье
Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка
В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип про Крымский мост
В интернете опубликован видеоклип песни "По мосту" группы "Любэ".
Обновлено в 04:08
Здоровье
В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту
Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала фигуру после родов
Вчера Савельева продемонстрировала фотографию, доказывающую, что певица уже успела прийти в форму.
Обновлено в 06:00
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Футбол
Bild: Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»
Видеть 19-летнего хавбека в мадридской команде хочет главный тренер Зинедин Зидан, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Обновлено в 08:17
Игры
Super Mario Maker 2 для Nintendo Switch выйдет 28 июня
Продолжение популярной игры Super Mario Maker было анонсировано в феврале во время Nintendo Direct.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка
В документе уточняется, что порядок применения крымскотатарского и других языков коренных народов и национальных меньшинств будет определяться специальным законом, который депутаты внесут через полгода.
Обновлено в 03:55
Общество
В деле о техническом этаже ЖК «Покровский» появились новые материалы
Напомним, сегодня в Краснодарском краевом суде должна была рассматриваться апелляционная жалоба ответчиков Валерия Михеева и Нины Сапоновой на решение Первомайского районного суда Краснодара о принадлежащих им помещениях на 17 этаже дома на ул. Фабричной ( 2 литер ЖК «Покровский»).
Обновлено в 08:32
Происшествия
МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия
Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Россия и Китай проведут военно-морские учения
13 кораблей и подводных лодок будут задействованы в совместных учениях ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ России «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено в 06:17