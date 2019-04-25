Армия и оружие

Американские СМИ восхитились новой российской подлодкойРИА Новости 08:51

Американское издание Popular Mechanics оценило российскую подлодку "Белгород", которую 23 апреля спустили на воду.
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Рассекреченная подлодка «Белгород» поразила Запад своей длиной

Царьград13:17

Американские СМИ восхитились новой российской подлодкой

РИА Новости08:51

Амерканские СМИ испугались «зловещих миссий» атомной подлодки «Белгород»

Народные новости05:20

«Создана для зловещих миссий»: российская атомная подлодка взбудоражила зарубежные СМИ

URA.Ru07:54

Российская атомная подлодка «Белгород» поразила западные СМИ

Московский Комсомолец05:23

«Зловещая»: западные СМИ оценили «Белгород»

Газета.Ru09:23

Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ

Российская газета02:27
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Политика

Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
Обновлено в 13:42
Футбол

Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок

Обновлено в 07:49
Кино

Михаил Горбачев попал в больницу

Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 05:12
Политика

Путин поручил поддержать отечественных виноделов

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки отечественных виноградарских хозяйств.
Обновлено в 12:58
Футбол

Арсенал (Тула) — Спартак 3:0

Обновлено в 15:14
Политика

Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.
Обновлено в 15:27
Религия

Православные отмечают Чистый четверг

Православные христиане сегодня отмечают один из символичных дней Страстной недели — Великий четверг, или, как его называют в народе, Чистый четверг.
Обновлено в 03:55
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Наука

В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода

Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».
Обновлено в 02:43
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 12:40
Экономика

Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам

США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
Обновлено в 14:40
Экономика

Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Происшествия

В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание

В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Музыка

Егор Крид сохранил сценическое имя после ухода из Black Star

Недавно стало известно, что 24-летний Егор Крид покидает Black Star. При этом артист сохранит свое сценическое имя.
Обновлено в 10:25
Игры

У Devil May Cry 5 не будет дополнений

Capcom объявила о том, что к Devil May Cry 5 не планируется выход дополнений.
Обновлено в 13:11
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Политика

США запретили въезд председателю правительства Чечни

США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Политика

Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Футбол

Кокорин сообщил, что на первом допросе его оскорбил следователь

Обновлено в 12:18
Финансы

Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга

Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:30
Здоровье

Как месяц рождения влияет на характер и здоровье волгоградцев

Специалисты уверены, что месяц, в котором мы рождаемся, накладывает отпечаток не только на нашу личность, но и на здоровье.
Обновлено в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
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