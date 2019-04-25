Армия и оружие
Американские СМИ восхитились новой российской подлодкойРИА Новости 08:51
Американское издание Popular Mechanics оценило российскую подлодку "Белгород", которую 23 апреля спустили на воду.
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Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Политика
Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
Обновлено в 13:42
Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок
Обновлено в 07:49
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Политика
Путин поручил поддержать отечественных виноделов
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки отечественных виноградарских хозяйств.
Обновлено в 12:58
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 3:0
Обновлено в 15:14
Политика
Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.
Обновлено в 15:27
Религия
Православные отмечают Чистый четверг
Православные христиане сегодня отмечают один из символичных дней Страстной недели — Великий четверг, или, как его называют в народе, Чистый четверг.
Обновлено в 03:55
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Наука
В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода
Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».
Обновлено в 02:43
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40
Экономика
Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам
США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
Обновлено в 14:40
Экономика
Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Происшествия
В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание
В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Музыка
Егор Крид сохранил сценическое имя после ухода из Black Star
Недавно стало известно, что 24-летний Егор Крид покидает Black Star. При этом артист сохранит свое сценическое имя.
Обновлено в 10:25
Игры
У Devil May Cry 5 не будет дополнений
Capcom объявила о том, что к Devil May Cry 5 не планируется выход дополнений.
Обновлено в 13:11
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Как месяц рождения влияет на характер и здоровье волгоградцев
Специалисты уверены, что месяц, в котором мы рождаемся, накладывает отпечаток не только на нашу личность, но и на здоровье.
Обновлено в 07:13