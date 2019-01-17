Армия и оружие

Американские СМИ рассказали, какое оружие в России страшнее ядерногоРИА Новости вчера в 18:32

Российские ракеты с неядерными боеголовками смертоноснее ядерного оружия и США делают большую ошибку, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), пишет Foreign Policy. Издание отмечает, что выход из ДРСМД может оказаться пагубным для Вашингтона.
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с чего всё началось
Как указывается в статье
, расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способно «нанести вред» США, а Россия от этого может получить «большую выгоду».
RT на русскомвчера в 21:18

Подробнее о событии

Эксперты в США рассказали, какое оружие России пострашнее ядерного

Газета.Ru01:27

Американские СМИ рассказали, какое оружие в России страшнее ядерного

РИА Новостивчера в 18:32

В США рассказали, какого оружия боятся больше ядерных ракет

URA.Ruвчера в 22:08

Американские СМИ заявили об опасности российского неядерного оружия

RT на русскомвчера в 21:18

Foreign Policy: Неядерное оружие России страшнее ядерного

Российская газетавчера в 20:04

В СМИ США рассказали, какое российское оружие страшнее ядерного

ФАНвчера в 20:19

Выход из договора РСМД может оказаться пагубным для США — СМИ

REGNUM00:08
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Авто

Назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год

Рейтинг самых популярных в Москве новых автомобилей в ушедшем году возглавил KIA Rio. Было продано 13 тысяч экземпляров.
Обновлено в 03:13
Происшествия

СМИ: В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья

Неизвестные обокрали квартиру бывшего губернатора Приморского края бизнесмена Сергея Дарькина в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 03:10
Политика

В Киеве рассказали, у кого покупают российскую нефть

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев покупает российскую нефть у Белоруссии.
Обновлено в 03:32
Экономика

На Ровненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети

"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе

Обновлено вчера в 15:43
Общество

Скончался самый богатый житель Филиппин по версии Forbes

Обновлено в 02:16
Общество

В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за Чечней

Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Пожар из-за взрыва на трубопроводе в Мексике удалось потушить

Обновлено в 03:49
Авто

Tesla увольняет 7% постоянных сотрудников

Генеральный директор Tesla Элон Маск (Elon Musk) объявил, что компания увольняет 7% постоянных сотрудников, стремясь сократить расходы и увеличить прибыль.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие

СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»

Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Обновлено вчера в 14:41
Экономика

Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях

В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.
Обновлено в 03:12
Общество

«Желтые жилеты» анонсировали самую массовую акцию в Париже

Французское протестное движение «желтых жилетов» 19 января проведет в Париже очередную массовую акцию.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

Дознавательницу из Уфы уволили после изнасилования

Обновлено вчера в 09:43
Путешествия

На Бали планируют ввести налог для туристов

Обновлено вчера в 22:31
Культура

Известный советский сатирик скончался в США

Обновлено в 02:53
Общество

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов

Обновлено в 03:48
Происшествия

Пожар на складе с полистиролом в Благовещенске потушен

Пожар на складе с полистиролом в Благовещенске (Амурская область) потушен. Пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 01:49
Музыка

Архив группы «Гражданская оборона» продадут на аукционе

Обновлено в 03:50
Теннис

Медведев сыграет с Джоковичем в четвертом круге Australian Open

Обновлено в 02:42
Общество

В МВД назвали число принявших участие в праздновании Крещения россиян

Обновлено в 04:44
Религия

Православные отмечают Крещение Господне

В субботу, 19 января, православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, вспоминая событие, описанное во всех Евангелиях – крещение Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.
Обновлено вчера в 16:19
Интернет

Facebook тестирует новую соцсеть для подростков

Как ранее сообщали «Кубанские новости», компания Facebook запустила новый сайт HR-направления, позволяющий публиковать и просматривать вакансии.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США

Обновлено вчера в 21:45
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 7 появится в России уже весной

На днях представители китайского концерна Chery заявили, что продажи обновленного кроссовера Tiggo 7 стартуют на российском рынке уже весной.
Обновлено в 02:06
Наука

Названа смертельная опасность долгого сна для беременных

Обновлено вчера в 12:41
Политика

Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина

Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено вчера в 21:14
Авто

Представлено обновленное семейство Ford Mondeo

Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли

"По неофициальной информации, вопрос о мере пресечения будет рассматриваться завтра в 14 часов в Нагатинском суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат А.Вашукевич Александр Молохов в пятницу.
Обновлено вчера в 09:27
Экономика

Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей

Американские регуляторы обсуждают возможность наложения штрафа на социальную сеть Facebook, которая, как они предполагают, нарушила соглашение о защите конфиденциальности личных данных пользователей, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
Обновлено в 04:25
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