Политика
Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57Известия 10:01
Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57. По их словам, 76 самолетов не могут стоить 170 млрд рублей, и это «вызывает серьезные вопросы».
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Музыка
12 баллов для Лазарева не будет: жюри Белоруссии отстранили от «Евровидения»
Жюри Белоруссии отстранили от песенного конкурса "Евровидение" из-за того, что они раскрыли свои предпочтения раньше финала.
Обновлено в 13:17
Политика
В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков
"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика
Кличко об Украине: «Всегда была европейской»
Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля мэр Киева Виталий Кличко после голосования на избирательном участке заявил, что новоизбранный президент Украины не сможет уволить его с занимаемого поста, поскольку он не является чиновником.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании
«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
Роман Бабаев: «Еще не до конца согласовали личный контракт с Бекао. Думаю, решим вопрос»
Остались еще кое-какие условия, которые мы не согласовали до конца именно по личному контракту.
Обновлено в 12:25
Футбол
«Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии
Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.
Обновлено в 11:23
Авто
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской
Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Инвалида без ног и без руки чиновники оштрафовали за нескошенную траву
Местные власти в Башкирии выписали штраф инвалиду без ног и руки Виктору Ананьеву.
Обновлено в 06:29
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия
На свалке около аэропорта Пулково произошёл пожар
На территории несанкционированной свалки возле аэропорта Пулково в Ленинградской области произошло возгорание.
Обновлено в 12:51
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Бритни Спирс пообещала поклонникам снова начать выступать
На этой недели Бритни Спирс уже рассказывала о своей карьере артистки, опубликовав старое видео, демонстрирующее ее танцевальные движения.
Обновлено в 05:23
Музыка
Кончита обратилась к россиянам перед «Евровидением»
Австрийский певец, победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт (Кончита Вурст), выступил с заявлением перед международным песенным конкурсом "Евровидение-2019".
Обновлено в 12:23
Теннис
Надаль вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Циципаса
Надаль 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Циципаса 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2. Соперник Надаля по решающему матчу определится по итогам второго полуфинального поединка, в котором сойдутся первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман.
Обновлено в 11:19
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Происшествия
На проспекте Косыгина провалился автобус
В Красногвардейском районе провалился асфальт. В провал дорожного покрытия угодил автобус, сообщает Управление ГИБДД.
Обновлено в 12:56
Кино
Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург
Обновлено в 03:39
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Космос
NASA обнаружило на Луне след от крушения космического корабля
Американское космическое агентство NASA опубликовало на своём сайте снимки Луны, где видно место крушения израильского космического аппарата "Берешит".
Обновлено 16 мая в 14:22
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Общество
В СК рассказали об осмотре парка в Рязани после поручения Путина
Ранее на медиафоруме Общероссийского народного фронта Путину рассказали, что на строительство детской площадки в Рязани было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только по документам.
Обновлено в 04:28