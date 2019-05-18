Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57Известия 10:01

Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57. По их словам, 76 самолетов не могут стоить 170 млрд рублей, и это «вызывает серьезные вопросы».

Политика В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков "Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Политика Кличко об Украине: «Всегда была европейской» Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля мэр Киева Виталий Кличко после голосования на избирательном участке заявил, что новоизбранный президент Украины не сможет уволить его с занимаемого поста, поскольку он не является чиновником.

Происшествия Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании «Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Происшествия В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Футбол «Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.

Авто Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.

Происшествия Инвалида без ног и без руки чиновники оштрафовали за нескошенную траву Местные власти в Башкирии выписали штраф инвалиду без ног и руки Виктору Ананьеву.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Происшествия На свалке около аэропорта Пулково произошёл пожар На территории несанкционированной свалки возле аэропорта Пулково в Ленинградской области произошло возгорание.

Шоу-бизнес Бритни Спирс пообещала поклонникам снова начать выступать На этой недели Бритни Спирс уже рассказывала о своей карьере артистки, опубликовав старое видео, демонстрирующее ее танцевальные движения.

Музыка Кончита обратилась к россиянам перед «Евровидением» Австрийский певец, победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт (Кончита Вурст), выступил с заявлением перед международным песенным конкурсом "Евровидение-2019".

Теннис Надаль вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Циципаса Надаль 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Циципаса 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2. Соперник Надаля по решающему матчу определится по итогам второго полуфинального поединка, в котором сойдутся первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман.

Общество Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.

Политика Порошенко предложил крымским татарам автономию Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.

Происшествия На проспекте Косыгина провалился автобус В Красногвардейском районе провалился асфальт. В провал дорожного покрытия угодил автобус, сообщает Управление ГИБДД.

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Происшествия Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.

Космос NASA обнаружило на Луне след от крушения космического корабля Американское космическое агентство NASA опубликовало на своём сайте снимки Луны, где видно место крушения израильского космического аппарата "Берешит".

Происшествия Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.