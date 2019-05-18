Политика

Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57Известия 10:01

Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57. По их словам, 76 самолетов не могут стоить 170 млрд рублей, и это «вызывает серьезные вопросы».
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Настоящую стоимость понравившихся Путину дешевых Су-57 узнали в США

Газета.Ru11:27

США раскрыли «настоящую» цену российских истребителей Су-57

News.ru07:46

В США раскрыли «реальную» стоимость Су-57

РЕН ТВ09:49

Американцам предложили купить партию Су-57, чтобы проверить их стоимость

ФАН10:40

Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57

Известия10:01

В США назвали «реальную» цену Су-57

Рамблер07:41

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

Lenta.ru07:00
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Музыка

Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров

Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
Обновлено в 05:49
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Политика

Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Обновлено в 08:22
Общество

Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»

Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58
Спорт

Сергей Шубенков стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

Алтайский легкоатлет успешно стартовал в новом сезоне. В Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике.
Обновлено в 08:53
Авто

Ford объявил скидку при покупке кроссовера Kuga

Размер скидки на каждую комплектацию индивидуален и складывается из ранее объявленного снижения стоимости транспортного средства и дополнительной выгоды при покупке по программе Ford Credit.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Ряд объектов в Белгороде проверяют после сообщений о минировании

Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу на нескольких объектах в Белгороде, проверяют представители силовых структур.
Обновлено в 11:26
Политика

Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Новосибирске активисты «Народного совета» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ

В Новосибирске активисты консервативного движения «Народный совет» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ.
Обновлено в 10:00
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол

Проигрыш лидеру практически лишил омский «Иртыш» шансов на выход в ПФЛ

Омский «Иртыш» практически упустил шанс подняться на более высокую ступень в футбольной иерархии.
Обновлено в 11:14
Транспорт

Движение по первым МЦД запустят в ускоренном режиме до конца года

Обновлено в 06:34
Происшествия

Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.
Обновлено в 11:24
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты

Apple официально открыла штаб-квартиру Apple Park

Новая штаб-квартира Apple является высокотехнологичным зданием, которое многие прозвали как «космический корабль».
Обновлено в 11:56
Политика

Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады

Обновлено в 11:30
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

США заплатят другим странам за отказ от российского оружия

Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

День Балтийского флота отмечают сегодня в России

Сегодня в России отмечают День Балтийского флота. Дата выбрана не случайно, ведь 18 мая 1703 года Россия завладела выходом в Финский залив.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин хочет вернуть славу певца

Сам Прохор Шаляпин считает, что это дело рук устоявшихся коллективов певцов, которые "заполнили" сцену и имеют власть решать судьбы других.
Обновлено в 07:48
Политика

Васильева призвала больше изучать Великую Отечественную войну в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школьники слишком мало изучают историю Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Футбол

Крылья Советов — Спартак 0:0 (1-й тайм)

Тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым назвал стартовый состав команды на выездной матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:57
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