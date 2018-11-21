Политика
СМИ заявили о «толкающем к гибели надменном высокомерии» США
СМИ заявили о «толкающем к гибели надменном высокомерии» СШАИзвестия00:10
Издание отмечает, что Вашингтону придется существенно урезать бюджет, когда ставки по государственному долгу станут «невыносимо высокими». Американские неоконсерваторы считают, что именно это может ограничить и вооруженные силы. Именно «надменное высокомерие», по мнению СМИ, ведет США к гибели.
Известия00:10
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Политика
Выбран новый президент Интерпола
Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.
Обновлено в 02:28
Политика
Власти Украины заявили о проседании Крымского моста
Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), начал проседать, заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины в Facebook.
Обновлено в 02:22
Политика
Трамп решил не наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста
Президент США Дональд Трамп допустил, что саудовский принц Салман мог знать об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, а мог и не знать.
Обновлено в 02:09
Политика
МИД Турции назвал «решенным делом» покупку российских систем С-400
Покупка Турцией российских ЗРС С-400 "Триумф" - решенное дело, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.
Обновлено в 02:17
Политика
Арестованное в ответ на российские санкции судно покинуло Украину
Обновлено в 02:25
Политика
ЦБ рассказал о проблемах с китайскими банками из-за санкций
"Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", — цитируют Данилова РИА "Новости".
Обновлено в 02:23
Политика
Каламанов назвал разговоры о выходе России из ОЗХО преждевременными
Говорить о выходе России из ОЗХО после решения о расширении бюджета организации преждевременно, но Москва сделает выводы, заявил глава российской делегации на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
Обновлено в 02:06
Политика
NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США
Агенты Министерства внутренней безопасности США работают внутри каравана мигрантов и отслеживают планы беженцев о методах пересечения границы Мексики с Соединенными Штатами.
Обновлено в 02:14
Политика
США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями
Представитель американской администрации заявил, что США раскрыли «международную сеть», занимающуюся поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций Вашингтона.
Обновлено в 02:04
Политика
Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права вето
"Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов", — сказал выступавший.
Обновлено в 02:12
Политика
Путин поздравил Налоговую службу с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником Налоговую службу России, заметив, что это одно из важнейших направлений работы государства.
Обновлено в 01:35
Политика
Трамп хотел поручить минюсту начать уголовное преследование Клинтон
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми весной 2018 года.
Обновлено в 02:09
Политика
Мадуро заявил, что он не диктатор, а скромный человек
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что он не диктатор, а скоромный человек.
Обновлено в 01:29
Политика
Торгпред США сообщил о нежелании Китая менять позицию в торговле
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер утверждает, что китайские власти продолжают вести «несправедливую» политику в торговле с Соединенными Штатами.
Обновлено в 01:32
Политика
Афины настаивают на превращении «Турецкого потока» в «Греческий поток»
Обновлено в 02:05