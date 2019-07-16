Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400Известия 22:14
Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российские зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость. Об этом сообщит «Пятый канал» со ссылкой на центр разведки.
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