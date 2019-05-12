Американская полиция вошла в здание посольства Венесуэлы в ВашингтонеРИА Новости 20:58

Полиция США вошла в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где остаются последние активисты-сторонники законного президента Венесуэлы Николоса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости. Сам Мадуро ранее поблагодарил американских активистов, выразив им "глубокое восхищение" за защиту посольства.

Американская полиция вошла в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне

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