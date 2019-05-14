Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в ВашингтонеИзвестия вчера в 21:27
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает «РИА Новости». По данным агентства, через некоторое время полиция покинула здание, а активисты остались внутри.
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