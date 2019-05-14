Политика
Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы в ВашингтонеВзгляд.ру вчера в 21:20
В Вашингтоне полиция вошла в здание посольства Венесуэлы, где остаются сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщают информационные агентства. Позднее правоохранители покинули здание, активисты-сторонники Мадуро остались внутри, передает РИА «Новости».
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В Венесуэле оценили вторжение американских полицейских в посольство страны
RT на русскомвчера в 23:15
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