Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы в ВашингтонеВзгляд.ру вчера в 21:20

В Вашингтоне полиция вошла в здание посольства Венесуэлы, где остаются сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщают информационные агентства. Позднее правоохранители покинули здание, активисты-сторонники Мадуро остались внутри, передает РИА «Новости».

Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Армия и оружие Испания отзывает фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nuñez из состава боевой группы, которую возглавляет американский авианосец USS Abraham Lincoln.

Происшествия Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».

Общество Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».

Политика Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Армия и оружие В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе "К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств" — посетовал Ермаков.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Здоровье Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Кино BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов» Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.

Футбол «Барселона» планирует обменять Коутиньо на Гризманна Напомним, что минувшим летом Антуан Гризманн был близок к переходу в «Барселону», но в последний момент решил остаться в «Атлетико».

Кино 14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.

Шоу-бизнес 19-летняя дочь Маликова взбесила народ декольте до пупа Для новой фотосессии Маликова надела шорты со змеиным принтом и белую блузку с глубоким декольте – как говорится, до пупа.

Экономика Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».

Общество Дачную амнистию продлят до 2022 года Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.

Футбол «Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Политика Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Авто УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Футбол УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.

Экономика Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Армия и оружие Россия проведет военные инспекции в Финляндии "Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год.

Общество Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.

Гаджеты В Lenovo показали первый в мире ноутбук с гибким экраном Lenovo решила опередить своих конкурентов и уже представила прототип профессионального ноутбука с гибким экраном.

Происшествия «Аэрофлот» опроверг нештатную ситуацию на рейсе Калининград — Москва Посадка запланирована по расписанию, добавил он. Ранее в социальных сетях появилась информация, что лайнер якобы подал сигнал бедствия.

Политика США подготовили санкции против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Футбол «ПСЖ» хочет приобрести 3 футболистов «Реала» В поле зрения французского гранда попали сразу несколько игроков мадридского "Реала".