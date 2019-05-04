Политика
Американская делегация влюбилась в КрымНезависимое телевидение Севастополя 08:36
Делегация, прибывшая в Крым из США, заявила, что влюблена в полуостров. Джо Макинтаер, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» сказал, что не понимает смысл санкций, которые вводит Америка против России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
В случае положительного результата полиция начнет расследование, которое должно ответить на многие вопросы, включая, например, и такие: какая преступная организация поставляет депутату Резнику наркотики, в каком объеме, кто еще из его окружения вовлечен в употребление наркотиков, причастен ли к этому депутат.
Обновлено в 12:45
Общество
На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада
Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Политика
Греция призвала Турцию прекратить бурение на Кипре
МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Москве школьник защитил женщин от дебошира
Московский школьник заступился за женщин, которых в магазине оскорбил дебошир.
Обновлено в 15:42
Наука
Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя
Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после избиения в Черкассах
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:28
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»
Согласно информации источника, капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова устроила для сына фотосессию в клинике
В честь появления ребенка пара организовала фотосессию, потому что хотела запечатлеть момент появления малыша на свет.
Обновлено в 09:00
Космос
Ученые: Жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы
Обновлено вчера в 16:03
Политика
МИД: Россия и Иран не прекратят сотрудничество в ядерной сфере
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что угрозы санкций со стороны Вашингтона не остановят сотрудничество между Москвой и Тегераном, в том числе в ядерной сфере.
Обновлено в 11:11
Происшествия
После ударов израильских ВВС по Газе погибли беременная женщина и ребенок
По данным Минздрава прибрежного анклава, жертвами ударов стали 37-летняя беременная женщина и ее годовалая дочь.
Обновлено в 15:31
Общество
Парень из Tinder раскритиковал платье студентки. Теперь ее фото использует в рекламе Asos
Компания связалась с Теей в комментариях и через некоторое время стала использовать ее фото в рекламе, поместив ее на страницу платья — наряду со снимком профессиональной модели.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне
Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Рубин» поздравил «Зенит» с чемпионством словами Бердыева
"Рубин" в официальном Твиттере поздравил с чемпионством "Зенит".
Обновлено в 15:15
Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Седокова на отдыхе в Турции оправдалась за неидеальную фигуру
«Великолепный отдых с тремя детьми» в одном из высококлассных отелей Белека был омрачен подлым снимком из-за угла тыльной части ее фигуры, оказавшейся не такой идеальной, какою ее представляет Анна Седокова своим многочисленным обожателям в Сети.
Обновлено в 13:43