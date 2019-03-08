Экономика

Американская ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы $8 млрдРБК вчера в 16:40

Венесуэла должна выплатить американской нефтяной компании ConocoPhillips $8,7 млрд по иску, связанному с национализацией Венесуэлой активов компании в 2007 году.
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Венесуэла должна выплатить ConocoPhillips $8 млрд по спору вокруг национализации

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
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