Американская Blackstone купит украинского разработчика онлайн-казиноРБК вчера в 23:00

Американская инвестиционная группа The Blackstone Group LP уведомила кипрскую Комиссию по защите конкуренции о желании прибрести активы украинского разработчика и издателя онлайн-игр и казино — Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd. Blackstone Group LP — американская инвестиционная группа, основанная в 1985 году.

