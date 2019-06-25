Экономика
Американская AbbVie купит производителя ботокса Allergan за $63 млрдВедомости 09:41
Американская биофармацевтическая компания AbbVie купит ирландского производителя ботокса Allergan за $63 млрд, сообщает Financial Times. AbbVie заплатит за каждую бумагу Allergan $188 деньгами и акциями. Сделка будет профинансирована преимущественно деньгами.
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Выпущено приложение, стирающее людей с фотографий
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МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне
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Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки
Сегодня состоялись последние матчи группового этапа Кубка Америки-2019, и стали известны составы четвертьфинальных пар.
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке
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Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, выступающий на родине за клуб «Атлетико Хуниор», может перебраться в Европу.
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Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
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Обновлено вчера в 00:22
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На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
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