Экономика
Американская AbbVie купит производителя ботокса Allergan за $63 млрдВедомости 09:41
Американская биофармацевтическая компания AbbVie купит ирландского производителя ботокса Allergan за $63 млрд, сообщает Financial Times. AbbVie заплатит за каждую бумагу Allergan $188 деньгами и акциями. Сделка будет профинансирована преимущественно деньгами.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Футбол
Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу
По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете
Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты
Известный в Кировской области своими социальными экспериментами 21-летний Николай Дубравин, сын экс-депутат и сам депутат города Слободского, рискует оказаться в колонии после очередного перформанса, в ходе которого он бросил под ноги полицейским муляж гранаты.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего
Обновлено в 14:19
Здоровье
Правительство РФ обвинило США в распространении Эболы и Зики
Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Управленцы «Аэрофлота» лишены премий из-за инцидента с SSJ-100
Топ-менеджеры российского авиаперевозчика «Аэрофлот» не получат годовые премии из-за инцидента с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), произошедшего в мае.
Обновлено в 12:39
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
Обновлено в 14:02
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
Обновлено в 13:36
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр
Обновлено в 12:16
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самыми убыточными для страховщиков в 2018 году стали автомобили отечественных ГАЗ и ВАЗ (LADA).
Обновлено в 08:12
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено в 09:20
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Политика
Тимошенко заявила о приближении конца «нормандского формата»
Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) говорит о «фактическом конце нормандского формата».
Обновлено в 08:34
Экономика
Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов
Если бы в Петербурге не оптимизировали тарифы, то рост составил бы 76,93 и 78,26 рубля соответственно.
Обновлено в 07:39