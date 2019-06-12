Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мираSport24.ru вчера в 17:19

Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мира по женскому футболу, разгромив со счетом 13:0 сборную Таиланда. Игра прошла в Реймсе во вторник, 11 июня.

Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мира

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