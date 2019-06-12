Футбол
Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мираSport24.ru вчера в 17:19
Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мира по женскому футболу, разгромив со счетом 13:0 сборную Таиланда. Игра прошла в Реймсе во вторник, 11 июня.
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Алекс Морган повторила рекорд Мишель Экерс, оформив пента-трик в матче ЧМ-2019
Чемпионатвчера в 17:13
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Авто
Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Новый универсал BMW 3-Series был рассекречен до премьеры
Универсал BMW 3-Series Touring нового поколения должен дебютировать осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
Обновлено в 00:54
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Музыка
На фестивале «Времена и эпохи» в День России расскажут об истории страны
Участники крупнейшего исторического фестиваля из более чем 20 стран сегодня расскажут о богатой истории России.
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Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
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Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Космос
Новое открытие ученых сужает поиск обитаемых экзопланет во Вселенной
Обновлено вчера в 18:01
Футбол
Джеко: «Босния заслуживала ничьей в матче с Италией»
Результат расстраивает, потому что мы определённо заслуживали большего, и ничья была бы справедливым итогом встречи.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкоматах без карт
Комиссия за операцию составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала действия сына Бари Алибасова
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала сына продюсера Бари Алибасова, который в минувший вторник, 11 июня, продемонстрировал в социальной сети снимок с вышедшим из медикаментозного сна отцом.
Обновлено в 02:51
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи
В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
Обновлено в 03:32
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Авто
Названа ориентировочная цена на новый Kia Seltos
Новый компактный кроссовер Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, должны представить через две недели - 26 июня.
Обновлено в 00:25
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Как и было обещано 11 июня состоялась официальная презентация нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, который в целом имеет дизайн предшественника, но отличается цветным дисплеем и новыми возможностями.
Обновлено вчера в 07:33
Здоровье
Ученые назвали страшные последствия употребления кофе
В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
Один человек погиб, шестеро пострадали в результате инцидента на стеклянной горке в городском округе Гуйган в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям округа.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»
В конце мая в эфире Первого канала был показан спецвыпуск "Голоса", по итогам которого победителями сезона были объявлены все участники финала.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Боец из Чечни арестован в Польше
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграму по случаю Дня России.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Общество
В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов
Обновлено 10 июня в 02:37