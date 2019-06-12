Футбол

Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мираSport24.ru вчера в 17:19

Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мира по женскому футболу, разгромив со счетом 13:0 сборную Таиланда. Игра прошла в Реймсе во вторник, 11 июня.
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Обзор рекордного матча, в котором США забили 13 голов Таиланду. Видео

Спорт-Экспресс00:46

Женский ЧМ-2019. США разгромили Таиланд – 13:0. Счет по ударам – 40:2

Sports.ruвчера в 17:10

Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мира

Sport24.ruвчера в 17:19

Американские футболистки забили 13 мячей в ворота Таиланда на ЧМ-2019

Советский спортвчера в 17:16

Футболистки сборной США забили Таиланду 13 безответных мячей на ЧМ

Матч ТВвчера в 16:53

Алекс Морган повторила рекорд Мишель Экерс, оформив пента-трик в матче ЧМ-2019

Чемпионатвчера в 17:13

Женская сборная США установила новый рекорд в истории чемпионата мира

Газета.Ruвчера в 17:36
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Авто

Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России

Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Авто

Новый универсал BMW 3-Series был рассекречен до премьеры

Универсал BMW 3-Series Touring нового поколения должен дебютировать осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
Обновлено в 00:54
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Музыка

На фестивале «Времена и эпохи» в День России расскажут об истории страны

Участники крупнейшего исторического фестиваля из более чем 20 стран сегодня расскажут о богатой истории России.
Обновлено в 03:12
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено 10 июня в 09:42
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Космос

Новое открытие ученых сужает поиск обитаемых экзопланет во Вселенной

Обновлено вчера в 18:01
Футбол

Джеко: «Босния заслуживала ничьей в матче с Италией»

Результат расстраивает, потому что мы определённо заслуживали большего, и ничья была бы справедливым итогом встречи.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкоматах без карт

Комиссия за операцию составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала действия сына Бари Алибасова

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала сына продюсера Бари Алибасова, который в минувший вторник, 11 июня, продемонстрировал в социальной сети снимок с вышедшим из медикаментозного сна отцом.
Обновлено в 02:51
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи

В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
Обновлено в 03:32
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Авто

Названа ориентировочная цена на новый Kia Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, должны представить через две недели - 26 июня.
Обновлено в 00:25
Гаджеты

Xiaomi представила фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

Как и было обещано 11 июня состоялась официальная презентация нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, который в целом имеет дизайн предшественника, но отличается цветным дисплеем и новыми возможностями.
Обновлено вчера в 07:33
Здоровье

Ученые назвали страшные последствия употребления кофе

В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате инцидента на стеклянной горке в городском округе Гуйган в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям округа.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»

В конце мая в эфире Первого канала был показан спецвыпуск "Голоса", по итогам которого победителями сезона были объявлены все участники финала.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

Боец из Чечни арестован в Польше

Обновлено вчера в 21:22
Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграму по случаю Дня России.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Обновлено вчера в 18:17
Кино

Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Политика

Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Общество

В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов

Обновлено 10 июня в 02:37
Шоу-бизнес

Галина Беляева раскрыла малоизвестные факты о браке с Эмилем Лотяну

Обновлено в 02:29
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Алекс Морган
Американский нападающий
Американская футболистка, нападающий команды «Олимпик Лион» и сборной США, чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2015 года и вице-чемпионка мира 2011 года. В 2012 году Морган стала лучшей футболисткой США и была номинирована на звание лучшей футболистки мира по версии ФИФА.
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