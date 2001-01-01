Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» ГулиевымРБК 14:38

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

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