Футбол

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» ГулиевымРБК 14:38

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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