Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с SiriРидус вчера в 20:53
Групповой иск к компании Apple подали владельцы смартфонов, возмущенные нарушением права на неприкосновенность личной жизни. По их мнению, американская корпорация позволяет подрядчикам прослушивать команды, при помощи которых пользователи общаются с голосовым помощником Siri.
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с чего всё началось
Американец подал в суд на компанию Apple Inc., обвинив ее в нарушении законов штата Калифорния об охране частной жизни, который запрещает запись разговоров без разрешения, сообщает в четверг агентство Блумберг.РИА Новостивчера в 19:51
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Против компании Apple подали в суд за нарушение неприкосновенности личной жизни
Эхо Москвывчера в 19:09
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Экономика
Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентября
Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:06
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Кино
Тарантино и Мединский прогулялись по Кремлю
Визит в Россию Тарантино начал со встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским на Красной площади.
Обновлено 06 августа в 23:45
Теннис
Возняцки уступила во втором круге турнира в Торонто
Каролин Возняцки из Дании, посеянная на турнире в Торонто под 15-м номером, вылетела во втором круге.
Обновлено в 01:19
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Культура
Личные вещи Сергея Есенина покажут кузбассовцам
Обновлено вчера в 23:57
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено 06 августа в 14:30
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Карина Разумовская впервые стала мамой
Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронят 9 августа на Калитниковском кладбище
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Показатели внешней торговли Тайваня упали в июле 2019 года
Экспорт Тайваня за июль упал на 0,5% относительно аналогичного месяца 2018 года до $28,2 млрд, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 22:47