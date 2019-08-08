с чего всё началось

Групповой иск к компании Apple подали владельцы смартфонов, возмущенные нарушением права на неприкосновенность личной жизни. По их мнению, американская корпорация позволяет подрядчикам прослушивать команды, при помощи которых пользователи общаются с голосовым помощником Siri.

На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri

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