Единоборства
Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFCРБК 00:33
Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе Поединок завершился за пять секунд, это рекорд в истории промоушена UFC.
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Масвидаль за пять секунд отправил в нокаут Аскрена. Это самый быстрый нокаут в истории UFC
Sport24.ruвчера в 23:42
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