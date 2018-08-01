Американцы возвращаются к стратегии времен холодной войныВести.Ru 05:27

с чего всё началось

Общество Названы наиболее стабильные сферы труда в России Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.

Армия и оружие Минобороны заявило о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием Провокация с применением химического оружия с целью обвинения ВКС России и правительственных войск Сирии в применении отравляющих веществ против гражданского населения готовится на территории Идлибской зоны деэскалации, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Общество Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.

Шоу-бизнес Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.

Общество Нашествие диких лис зафиксировано в Москве Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".

Экономика Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114 В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.

Наука Ученые нашли способ защитить человека от комаров Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.

Политика Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.

Армия и оружие Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160 Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.

Политика Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.

Политика Венгрия захотела получать газ в обход Украины Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.

Технологии Международные VPN-сервисы воспротивились Роскомнадзору Представители крупных международных VPN-сервисов отказались работать с Роскомнадзором и закрывают российские серверы.

Происшествия Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».

Армия и оружие ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

Транспорт Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Шоу-бизнес Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300 Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

Происшествия В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.

Авто В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

Хоккей «Калгари» нацелился на двух российских хоккеистов Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" намерен подписать контракты с двумя российскими игроками.