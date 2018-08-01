Армия и оружие

Американцы возвращаются к стратегии времен холодной войныВести.Ru 05:27

Армия США осваивает заново технику неожиданного развертывания сил в Европе, популярную в период холодной войны.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Stars and Stripes
, Штаты намереваются максимально быстро перебрасывать войска в Европу, чтобы адаптироваться к стратегии с говорящим названием "Динамичное использование сил".
РЕН ТВвчера в 23:48

Подробнее о событии

Как РФ ответит на возвращение Пентагона к стратегии времен холодной войны

ФАН06:34

Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»

Газета.Ru03:40

Армия США осваивает искусство внезапного развёртывания

News.ruвчера в 22:18

Хорошо забытое старое: армия США применяет в Европе стратегию времен холодной войны

РЕН ТВвчера в 23:48

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Известиявчера в 22:34

США решили возобновить стратегию переброски войск времен холодной войны

РБК00:56

США решили вернуться к стратегии времен холодной войны

РИА Новостивчера в 21:16
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Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием

Провокация с применением химического оружия с целью обвинения ВКС России и правительственных войск Сирии в применении отравляющих веществ против гражданского населения готовится на территории Идлибской зоны деэскалации, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол

Президент «Наполи»: «Нам стыдно играть на домашнем стадионе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что домашнему стадиону клуба требуется реконструкция.
Обновлено в 08:30
Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес

Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 08:26
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Наука

Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:22
Политика

Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу

В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол

«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ

Обновлено в 07:43
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

В Белогорске встретили «Сирийский перелом»

Обновлено в 03:41
Политика

Венгрия захотела получать газ в обход Украины

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 07:42
Технологии

Международные VPN-сервисы воспротивились Роскомнадзору

Представители крупных международных VPN-сервисов отказались работать с Роскомнадзором и закрывают российские серверы.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
Обновлено в 08:16
Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Обновлено в 05:51
Транспорт

Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро

Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену

Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет

Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.
Обновлено в 07:42
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Хоккей

«Калгари» нацелился на двух российских хоккеистов

Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" намерен подписать контракты с двумя российскими игроками.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В США суд приговорил геймера к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш

В США 26-летний геймер Тайлер Баррис приговорен к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 00:49
Футбол

«Локомотив» открыл счет в матче с «Динамо»

Обновлено в 08:24
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