Американцы возвращаются к стратегии времен холодной войныВести.Ru 05:27

с чего всё началось

Армия США осваивает заново технику неожиданного развертывания сил в Европе, популярную в период холодной войны.

Наука Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.

Армия и оружие Новый самолет Ил-112В совершил первый полет Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.

Происшествия Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.

Происшествия Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Политика Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле» О готовности Турции начать операцию против Сил самообороны сирийских курдов на востоке от Евфрата и в Манбидже Эрдоган заявлял еще в середине декабря, но после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, объявившем о выводе войск из Сирии, он решил ее отложить.

Политика Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.

Общество Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля По информации местных синоптиков, очередное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля, сообщает информационно-новостное издание ugpressa.ru.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.

Экономика Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.

Общество В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.

Происшествия В Краснодаре горит мебельный склад Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

Происшествия Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.

Общество Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Армия и оружие Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160 Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.