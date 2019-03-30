Армия и оружие
Американцы возвращаются к стратегии времен холодной войныВести.Ru 05:27
Армия США осваивает заново технику неожиданного развертывания сил в Европе, популярную в период холодной войны.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Stars and Stripes, Штаты намереваются максимально быстро перебрасывать войска в Европу, чтобы адаптироваться к стратегии с говорящим названием "Динамичное использование сил".РЕН ТВвчера в 23:48
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