Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулисьLenta.ru 01:06

Американский журналист Марк Хей (Mark Hay) провел расследование, посвященное популярному в России лакомству — гематогену. Материал «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови» опубликован в сетевом издании Vice.

Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись

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