Армия и оружие
Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на КубеУтро.ru 02:48
Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану. Фрегат собираются посетить чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Андрей Гуськов, а также представители командования местных вооруженных сил.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Происшествия
Погибший при крушении Ан-24 пилот спас своего коллегу
Обновлено в 03:57
Наука
В Крыму обнаружены останки крупнейшей птицы Северного полушария
В Крыму обнаружили окаменелости огромный птицы Северного полушария, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:50
Авто
Kia Seltos поступит в продажу уже в июле
Заказы на долгожданный Kia Seltos будут открыты в следующем месяце, а первые товарные образцы модели поступят дилерам уже в августе 2019 года.
Обновлено в 02:19
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Авто
Названы города России с самым большим автопарком
Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:35
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы
Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 27 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском
В результате столкновения Subaru и Huyndai погибли оба водителя и два пассажира Huyndai.
Обновлено в 03:32
Футбол
Индонезия и Австралия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2034
Индонезийская федерация футбола приняла решение сотрудничать с Австралией после того, как свое участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 исключил Таиланд.
Обновлено в 03:39
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США
Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.
Обновлено в 01:48
Экономика
В России резко подорожало высшее образование
За год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла на 15–19% в среднем по стране, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Обновлено в 03:25
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Транспорт
Макаровский мост откроют 1 июля, но скорость движения ограничат
Макаровский мост для автомобилистов откроют 1 июля – скорее всего, ближе к вечеру.
Обновлено в 03:52
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Спорт
Европейские игры. Россия выиграла золото в гребле на байдарках и каноэ
Сегодня проходит очередной медальный день Европейских игр в Минске. Россия завоевала золото в гребле на байдарках и каноэ.
Обновлено в 04:16
Футбол
Колобков прокомментировал новый лимит на легионеров в РПЛ
Новый формат лимита на легионеров в Чемпионате России по футболу положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами, заявил 26 июня журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Китай и США намерены приостановить торговую войну
ИА «Ореанда-Новости» Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что власти Китая и США достигли договорённости о приостановлении торговой войны в преддверии саммита «Большой двадцатки», которая пройдёт 28–29 июня в городе Осака (Япония).
Обновлено в 04:02
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30