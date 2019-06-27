Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на КубеУтро.ru 02:48

Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану. Фрегат собираются посетить чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Андрей Гуськов, а также представители командования местных вооруженных сил.

Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе

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