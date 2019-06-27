Армия и оружие

Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на КубеУтро.ru 02:48

Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану. Фрегат собираются посетить чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Андрей Гуськов, а также представители командования местных вооруженных сил.
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США заявили, что следят за фрегатом «Адмирал Горшков» в Гаване

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
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Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.
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В США умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
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Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
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