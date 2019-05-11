Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФПолитическая Экспертиза 05:52

Мероприятия, которые проводятся на Красной площади 9 мая, всегда были праздником для советских граждан. Парад Победы является символом мощи Вооруженных сил. Однако иностранные разведчики имеют собственные интересы – они шпионят для получения информации о новейших российских вооружениях.

Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ

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