Армия и оружие
Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФПолитическая Экспертиза 05:52
Мероприятия, которые проводятся на Красной площади 9 мая, всегда были праздником для советских граждан. Парад Победы является символом мощи Вооруженных сил. Однако иностранные разведчики имеют собственные интересы – они шпионят для получения информации о новейших российских вооружениях.
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