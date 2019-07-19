Армия и оружие
Американцы сбили иранский беспилотникНациональная служба новостей вчера в 15:41
Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Разведывательный аппарат был почти в 900 метрах от американского судна, сообщает РИА «Новости».
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Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник.
— Аббас Аракчи, иранский дипломатRambler News Service 03:18
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Вашингтон заявил о наличии «явных доказательств» того, что США сбили иранский беспилотник
Комсомольская правда11:30
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
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