Армия и оружие

Американцы сбили иранский беспилотникНациональная служба новостей вчера в 15:41

Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Разведывательный аппарат был почти в 900 метрах от американского судна, сообщает РИА «Новости».
Читать в источнике
Обсудить20
Аббас Аракчи
Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник.
— Аббас Аракчи, иранский дипломатRambler News Service 03:18

Подробнее о событии

Иран опубликовал видео, якобы опровергающее заявления США о сбитом беспилотнике

Интерфакс13:00

Иран опубликовал видео со «сбитого» американцами беспилотника

РИА Новости12:42

Пентагон: сбитый беспилотник был иранским, «других деталей сообщить не можем»

Вести.Ru11:57

Вашингтон заявил о наличии «явных доказательств» того, что США сбили иранский беспилотник

Комсомольская правда11:30

Трамп настаивает на сбитых беспилотниках Ирана

Газета.Ru13:54

Иран решил доказать ложь США фейковым видео

Lenta.ru13:59

В Иране представили доказательства того, что США не сбивали беспилотник

RT на русском13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика

Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 60 тысяч рублей

Обновлено в 13:45
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено в 11:14
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Общество

Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз

В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Политика

В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено в 14:13
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено в 10:38
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Космос

Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом

Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено в 10:54
Здоровье

Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ

Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой

41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Энергетика

Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Обновлено в 09:05
Армия и оружие

В Балтийске прошла репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ

Накануне Дня ВМФ в акватории Калининградского канала прошла репетиция военно-морского парада.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе

Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Лобода показала синяки и гематомы на ногах

Звезда опубликовала фотографии ног в синяках и гематомах. Судя по снимкам, хуже всего пришлось левой ноге певицы.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Футбол

Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге

Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.
Обновлено в 12:32
Гаджеты

Бюджетный Samsung Galaxy M30s получит V-образный вырез в дисплее

Стоит отметить, что на анонсе новых дисплеев Samsung заявляла, что будет выпускать дисплеи с V-образным вырезом.
Обновлено в 15:11
Кино

Эдвард Фёрлонг вернётся к роли Джона Коннора в новом «Терминаторе»

На San Diego Comic-Con 2019 Тим Миллер, режиссёр грядущей картины «Терминатор: Тёмные судьбы», подтвердил, что в фильме появится Джон Коннор.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Роза Сябитова пообещала подобрать Ирине Шейк олигарха из Подмосковья

Два месяца назад общественность потрясла новость о распаде одной из самых красивых пар Голливуда — Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Сын останется с мужем: Савельеву отпустили на встречу с кумиром

Саша Савельева уже договорилась с супругом, тот обещал присмотреть за маленьким Леоном, пока она будет наслаждаться выступлением кумира.
Обновлено в 14:51
Игры

В Steam началась распродажа в честь годовщины высадки человека на Луну

Обновлено вчера в 16:19
Политика

Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев

Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 12:30
Интернет

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Обновлено в 10:17
Политика

Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

Неизвестный беспилотник нанес авиаудар по базе иракского ополчения

Беспилотный летательный аппарат неизвестной принадлежности атаковал позиции членов шиитского народного ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», передает РИА Новости.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Адвокат рассказал о первом допросе Абызова

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
ещё по теме
Главное