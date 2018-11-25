Экономика
Американцы потратили в «черную пятницу» более $6 млрд
Американцы потратили в «черную пятницу» более $6 млрдRuNews24.ru07:20
Напомним, «черной пятницей» в США называют день после Дня благодарения. К этой дате в магазинах продают товары с большими скидками.
RuNews24.ru07:20
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Экономика
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия-1".
Обновлено в 22:00
Экономика
СПИК стал на 2% привлекательнее
По данным "Ъ", Дмитрий Козак уже поручил Минпромторгу обеспечить заключение СПИК с Hyundai, группой ГАЗ, BMW и ГК "Автотор", при этом АвтоВАЗ тоже сохраняет шансы на СПИК.
Обновлено в 18:35
Энергетика
Трамп похвалил себя за снижение цен на нефть
Президент США Дональд Трамп похвалил самого себя за снижение цены на нефть. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
Обновлено в 20:52
Экономика
Новая «стройка века» на БАМе может обойтись в 261 млрд руб
Новая "стройка века" на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД.
Обновлено в 21:47
Энергетика
Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Обновлено в 16:30
Экономика
Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона
Французская автомобилестроительная компания Renault начала внутреннюю проверку в связи с финансовым скандалом, разгоревшимся вокруг бывшего главы корпорации Карлоса Гона.
Обновлено в 11:25
Экономика
В Danone приглашают «Фрутоняню»
Французская компания может купить липецкую О том, что Danone рассматривает возможность покупки липецкого АО "Прогресс" (крупнейший в России производитель детского питания; бренды "Фрутоняня" и "Малыш"), рассказали два источника "Ъ" в отрасли.
Обновлено в 18:17
Экономика
Биткойн упал ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года
Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.
Обновлено в 19:14
Финансы
Крупнейшие банки запасаются рублями впрок
Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Обновлено в 21:11
Экономика
Производители медизделий могут рассчитывать на льготный НДС
После перехода на новый классификатор медизделий ОКПД-2 с 1 января 2017 г. часть товаров, которые ранее облагались НДС по льготной ставке (0 или 10%), теперь облагаются стандартной – 18%, жаловались они.
Обновлено в 15:53
Экономика
Как и почему ВМК КО был признан банкротом
ВМК КО был признан банкротом 8 ноября Волгоградским арбитражным судом по требованию ФНС, заявившей, что у завода есть непогашенные налоги на сумму свыше 130 млн руб. (не были включены в реестр), также у налоговой есть претензии к исключению из реестра суммы требований в размере 8,4 млн руб.
Обновлено в 18:17
Экономика
Стагнация продаж испортила настроение бизнеса
Исполнительный директор Magram MR Наталия Турунова отмечает, что нынешнее общее настроение малого бизнеса нельзя назвать оптимистичным, притом что 55% предпринимателей говорят, что количество клиентов их компаний во втором квартале 2018 года не изменилось и в ближайшем будущем не изменится.
Обновлено в 18:17
Экономика
СМП-банк отказался от спортивного питания
«Доктор Спорт» развивает сеть магазинов спортивного питания Vitawin, основателем которой называли сына Бориса Ротенберга Романа Ротенберга.
Обновлено в 18:17
Экономика
«Хевел» планирует экспортировать в ближайшие 3-5 лет не менее 1 ГВт
Господин Шахрай уточнил, что «Хевел» рассматривает в качестве экспортных направлений Ближний Восток, СНГ, Латинскую Америку, Африку и европейский рынок.
Обновлено в 21:00
Экономика
Инвесторы несут деньги в новый проект владельца «Кэшбери»
Вкладчики «Кэшбери» не стали дожидаться обещанных 1 декабря выплат: они переводят деньги в очередную компанию основателя финансовой пирамиды Артура Варданяна — GDC.
Обновлено в 20:44