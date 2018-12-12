с чего всё началось

Американский журнал The National Interest опубликовал статью о том, что в США должны помнить о существовании военного комплекса «Мёртвая рука». Данный комплекс являлся самой страшной системой в период холодной войны. Он работает по сей день и поразить его практически невозможно.

Армия и оружие Армия и оружие МиГ-35 вертикально взлетел на форсаже

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Военные России и Израиля обсудили координацию действий в Сирии «В ходе переговоров обсуждены актуальные проблемы безопасности Ближневосточного региона, обстановка в Сирийской Арабской Республике, а также вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим», — сообщили в Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие В Генштабе заявили об усилении НАТО у границ России

Армия и оружие Армия и оружие Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.

Армия и оружие Армия и оружие «Яндекс.Карты» случайно раскрыл секретные объекты Турции и Израиля Сервис «Яндекс.Карты» случайно раскрыл точное местоположение 300 военных объектов Турции и Израиля, а также двух военных баз НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие В Росгвардии назвали цель покупки бронированных «Уралов» за 200 млн Ранее сообщалось, что Росгвардия рассчитывает к осени 2019 года получить пятнадцать бронированных автомобилей с однообъемным корпусом "Урал-432009−0020−73".

Армия и оружие Армия и оружие Подлодки Тихоокеанского флота проекта 949А получат ракеты «Калибр» Минобороны РФ планирует оснастить атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота крылатыми ракетами «Калибр».

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.

Армия и оружие Армия и оружие Расчеты ЦВО в Хакасии отразили «атаку» крылатых ракет

Армия и оружие Армия и оружие Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала

Армия и оружие Армия и оружие CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ минирую автомобильные дороги на южном направлении Украинские силовики, готовясь к наступательной операции, уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в районе населённых пунктов Славное, Березовое и Тарамчук.