Армия и оружие

Американцы боятся «Мёртвую руку» России
News.ru
10:13

Американский журнал The National Interest опубликовал статью о том, что в США должны помнить о существовании военного комплекса «Мёртвая рука». Данный комплекс являлся самой страшной системой в период холодной войны. Он работает по сей день и поразить его практически невозможно.
News.ru10:13
с чего всё началось
Обозреватель издания Майкл Пек отмечает
, что "Мертвая рука" - именно такое название комплекс получил на Западе - являлась самой страшной системой периода холодной войны.
Российская газета08:33

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Мертвая рука Москвы дотянется до Трампа

ТВ Центр11:32

Американцы боятся «Мёртвую руку» России

News.ru10:13

«Мертвая рука»: СМИ США напомнили о российской системе «Периметр»

Газета.Ru10:59

The National Interest: Москва готова расчехлить ядерную «Мертвую руку»

URA.Ru09:50

«Вашингтону можно начинать паниковать»: The National Interest напомнило о «Мертвой руке» на случай выхода из ДРСМД

ФАН08:51

NI: Москва готова расчехлить «Мёртвую руку»

Военное обозрение08:42

«Мертвая рука»: в США вспомнили о системе «Периметр»

Российская газета08:33
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Армия и оружие

МиГ-35 вертикально взлетел на форсаже

Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии

Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Военные России и Израиля обсудили координацию действий в Сирии

«В ходе переговоров обсуждены актуальные проблемы безопасности Ближневосточного региона, обстановка в Сирийской Арабской Республике, а также вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим», — сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

В Генштабе заявили об усилении НАТО у границ России

Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

«Яндекс.Карты» случайно раскрыл секретные объекты Турции и Израиля

Сервис «Яндекс.Карты» случайно раскрыл точное местоположение 300 военных объектов Турции и Израиля, а также двух военных баз НАТО.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

В Росгвардии назвали цель покупки бронированных «Уралов» за 200 млн

Ранее сообщалось, что Росгвардия рассчитывает к осени 2019 года получить пятнадцать бронированных автомобилей с однообъемным корпусом "Урал-432009−0020−73".
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Подлодки Тихоокеанского флота проекта 949А получат ракеты «Калибр»

Минобороны РФ планирует оснастить атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота крылатыми ракетами «Калибр».
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх

Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье

Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Расчеты ЦВО в Хакасии отразили «атаку» крылатых ракет

Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала

Обновлено в 04:33
Армия и оружие

CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США

Обновлено в 12:34
Армия и оружие

ВСУ минирую автомобильные дороги на южном направлении

Украинские силовики, готовясь к наступательной операции, уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в районе населённых пунктов Славное, Березовое и Тарамчук.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

В штабе Северного флота открылась выставка вооружения и военной техники

Сегодня в штабе Северного флота были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено в 12:00
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