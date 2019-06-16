Американцам не хватает денег, образования и равенстваГазета.Ru 14:47

Согласно официальной статистике, около 45 миллионов американцев живут в бедности, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы. И других проблем у них тоже хватает.

Американцам не хватает денег, образования и равенства

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