Футбол

«Амьен» предложил трёхлетний контракт экс-защитнику «Динамо» ХольменуЧемпионат 15:49

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Бывший защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe. По информации источника, «Амьен» накануне предложил трёхлетний контракт 27-летнему шведскому защитнику, который ранее покинул «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта.
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Экс-игрок «Динамо» Хольмен может продолжить карьеру во Франции

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«Амьен» предложил трёхлетний контракт экс-защитнику «Динамо» Хольмену

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