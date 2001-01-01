Экономика
Amazon заработал в последнем квартале 2018 года $3,03 млрдREGNUM 01:05
Отмечается, что чистая прибыль компании за период с октября по декабрь прошлого года составила $3,03 млрд ($6,04 за акцию). Уровень прибыли за минувший год вырос на $1,17 млрд, говорится в сообщении.
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Происшествия
Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
В Москве задержали шесть студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:20
Общество
Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутске
Русскоговорящие жители нового 203-го микрорайона Якутска оказались отрезаны от доступного образования, потому что рядом с их домами есть только национальная школа «Айыы Кыhата», чей директор отказывается открывать классы с преподаванием на русском языке для детей, которые не знают якутский, и говорит, что мест нет, пишет News.Ykt.Ru.
Обновлено в 10:39
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
В «Аэрофлоте» наградили экипаж рейса «Сургут — Москва»
Обновлено в 07:37
Политика
Трамп объявил, что США выходят из ДРСМД
США объявили о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с прицелом на полный выход из него через полгода.
Обновлено в 11:36
Технологии
Хакеры опубликовали более двух миллиардов паролей в свободном доступе
Оказалось, что они в свободном доступе опубликовали примерно 2,2 миллиарда имен и паролей пользователей Yahoo, Dropbox и LinkedIn.
Обновлено в 09:21
Политика
Толкнувший Скабееву депутат рады заявил о грозящей ему опасности
Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза всерьез воспринял слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности получить «звонкую оплеуху», в случае если откажется извиняться перед журналисткой Ольгой Скабеевой.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Apple устранила ошибку, связанную с приложением FaceTime
Корпорация Apple устранила программную ошибку, связанную с ее приложением для аудио- и видеозвонков FaceTime, которая позволяла постороннему лицу подслушать чужой разговор.
Обновлено в 10:54
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Следствие попросило продлить арест Мамаева и Кокорина
В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.
Обновлено в 09:51
Гаджеты
Samsung показала свой складной смартфон на официальном видео
Официальный канал Samsung Vietnam опубликовал на YouTube рекламное видео к грядущему событию Unpacked, на котором мелькнуло изображение складного смартфона Samsung с гибким дисплеем.
Обновлено в 04:03
Общество
Роспотребнадзор подтвердил массовое отравление в детсадах Москвы
Роспотребнадзор подтвердил, что в конце декабря 2018 года в Москве были выявлены случаи массового заболевания кишечной инфекцией в дошкольных образовательных учреждения на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:48
Авто
Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет
Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 04:15
Общество
Верховный суд отклонил жалобу Telegram на блокировку
В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.
Обновлено в 09:00
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России
Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
На Украине оценили ущерб от «российской блокады» Азовского моря
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что морская отрасль страны понесла убытки в размере примерно 10 млрд гривен из-за якобы блокирования Россией портов в Азовском море.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
В США задержали российскую актрису Ирину Усок
Обновлено в 07:40
Происшествия
Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре
Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
Обновлено в 09:30
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Sauber переименована в Alfa Romeo Racing
В сезоне-2019 чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" команда Sauber будет называться Alfa Romeo Racing, сообщает ее пресс-служба.
Обновлено в 07:20