Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендовТАСС 04:19
Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Согласно рейтингу, опубликованному во вторник на сайте BrandZ, оценочная стоимость Amazon составляет $315,6 млрд.
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Общество
Британец выиграл в лотерею £123 млн
Выиграв в лотерею EuroMillions £123 млн (₽10 млрд), англичанин стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране.
Обновлено в 19:50
Политика
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Здоровье
Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56
Технологии
Uber запустит воздушную службу такси в трех городах
Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси, пишет ABC.
Обновлено в 21:38
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева
«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
Обновлено в 18:30
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Здоровье
Как распознать приближающийся тепловой удар, рассказали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает о симптомах теплового удара и способах оказания помощи пострадавшему.
Обновлено в 13:08
Футбол
Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года
Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по итогам 2019 года по версии Forbes.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале
Спасатели локализовали пожар, возникший после взрыва газовоздушной смеси при перекачке нефти на танкере в Махачкале.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Авто
Представлен новый Bentley Flying Spur
Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Наследник iPhone XR может стать рекордсменом по автономности среди всех iPhone
Наследник iPhone XR, который ожидается к выпуску осенью, может получить рекордное время автономной работы среди всех смартфонов Apple.
Обновлено в 14:23
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Транспорт
Стюардесса дала рекомендации по выбору лучшего времени для полетов
Американская стюардесса Стелла Конноли рассказала, как пассажирам выбрать самое лучшее время для перелетов.
Обновлено в 19:06
Происшествия
В МЧС дали советы по безопасности во время купания
В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:26
Здоровье
Централизация службы скорой помощи может завершиться раньше срока
Централизация службы скорой помощи может завершиться уже к концу этого года, а не в 2021-м, как планировалось ранее.
Обновлено в 15:25
Общество
Власти Канады отказались комментировать обращение жителей Киселевска к Трюдо
Ранее группа жителей Киселевска, где развита добыча угля открытым способом, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам города, опубликовала открытое письмо к Трюдо, в котором попросила предоставить им убежище.
Обновлено в 14:08
Футбол
Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила Грецию
В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2.
Обновлено в 16:44
Культура
Уведите ваших детей от наших голубых экранов: Победительница «Евровидения» Кончита Вурст дала концерт в чулках и кожаной сбруе
Кончита вышла на сцену в черных чулках и в кожаной сбруе, выглядящей точь-в-точь как аксессуар для садо-мазо-игр.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
Обновлено в 21:30
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Космос
Ученые захотели изменить орбиту Земли ради спасения от гибели
Обновлено в 13:07