Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендовТАСС 04:19

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Согласно рейтингу, опубликованному во вторник на сайте BrandZ, оценочная стоимость Amazon составляет $315,6 млрд.
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«Роснефть» стала лидером среди российских энергокомпаний в рейтинге Brandz

Lenta.ru09:49

«Роснефть» возглавила рейтинг стоимости российских брендов ТЭК

Московский Комсомолец09:21

Amazon стал самым дорогим брендом

Коммерсантъ05:49

Amazon вышел на первое место в рейтинге самых ценных брендов на планете

РБК08:02

Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов

Эхо Москвы05:50

Бренд «Роснефть» стал самым дорогим среди российских топливных компаний

Известия08:58

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

ТАСС04:19
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Общество

Британец выиграл в лотерею £123 млн

Выиграв в лотерею EuroMillions £123 млн (₽10 млрд), англичанин стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране.
Обновлено в 19:50
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Здоровье

Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56
Технологии

Uber запустит воздушную службу такси в трех городах

Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси, пишет ABC.
Обновлено в 21:38
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено в 15:20
Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева

«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
Обновлено в 18:30
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Политика

Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Здоровье

Как распознать приближающийся тепловой удар, рассказали волгоградцам

«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает о симптомах теплового удара и способах оказания помощи пострадавшему.
Обновлено в 13:08
Футбол

Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по итогам 2019 года по версии Forbes.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале

Спасатели локализовали пожар, возникший после взрыва газовоздушной смеси при перекачке нефти на танкере в Махачкале.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Авто

Представлен новый Bentley Flying Spur

Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Наследник iPhone XR может стать рекордсменом по автономности среди всех iPhone

Наследник iPhone XR, который ожидается к выпуску осенью, может получить рекордное время автономной работы среди всех смартфонов Apple.
Обновлено в 14:23
Экономика

Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить

Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Транспорт

Стюардесса дала рекомендации по выбору лучшего времени для полетов

Американская стюардесса Стелла Конноли рассказала, как пассажирам выбрать самое лучшее время для перелетов.
Обновлено в 19:06
Происшествия

В МЧС дали советы по безопасности во время купания

В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:26
Здоровье

Централизация службы скорой помощи может завершиться раньше срока

Централизация службы скорой помощи может завершиться уже к концу этого года, а не в 2021-м, как планировалось ранее.
Обновлено в 15:25
Общество

Власти Канады отказались комментировать обращение жителей Киселевска к Трюдо

Ранее группа жителей Киселевска, где развита добыча угля открытым способом, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам города, опубликовала открытое письмо к Трюдо, в котором попросила предоставить им убежище.
Обновлено в 14:08
Футбол

Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила Грецию

В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2.
Обновлено в 16:44
Культура

Уведите ваших детей от наших голубых экранов: Победительница «Евровидения» Кончита Вурст дала концерт в чулках и кожаной сбруе

Кончита вышла на сцену в черных чулках и в кожаной сбруе, выглядящей точь-в-точь как аксессуар для садо-мазо-игр.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
Обновлено в 21:30
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Космос

Ученые захотели изменить орбиту Земли ради спасения от гибели

Обновлено в 13:07
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