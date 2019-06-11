Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендовТАСС 04:19

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Согласно рейтингу, опубликованному во вторник на сайте BrandZ, оценочная стоимость Amazon составляет $315,6 млрд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Роснефть» стала лидером среди российских энергокомпаний в рейтинге Brandz

Lenta.ru09:49

«Роснефть» возглавила рейтинг стоимости российских брендов ТЭК

Московский Комсомолец09:21

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

ТАСС04:19

Amazon вышел на первое место в рейтинге самых ценных брендов на планете

РБК08:02

Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов

Эхо Москвы05:50

Amazon стал самым дорогим брендом

Коммерсантъ05:49

Бренд «Роснефть» стал самым дорогим среди российских топливных компаний

Известия08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова

В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Футбол

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления

Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Политика

Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах

Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Политика

Зеленский отменил часть указов Порошенко

Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Политика

Белый дом рассчитывает на встречу Путина и Трампа в Осаке

Белый дом подтвердил готовность к встрече Путина и Трампа на полях саммита G20.
Обновлено в 12:32
Политика

На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Происшествия

СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова

СК сообщает, что будут установлены все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и «при наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».
Обновлено в 11:51
Общество

День России отметят в 28 столичных парках

Обновлено в 12:23
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Футбол

Стали известны составы сборных России и Кипра

Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Политика

Зеленский подал в Раду представление на увольнение Луценко и Климкина

Позже, 7 июня, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский на следующей неделе внесет в парламент представление на увольнение Луценко, Климкина, а также главы Минобороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 09:08
Политика

В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова

12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Политика

США ввели новые санкции против Сирии

Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии.
Обновлено в 13:20
Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

Обновлено в 10:37
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Финансы

Акции Сбербанка подешевели на 5%

Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено в 12:17
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Недвижимость

Застройщики накопили на счетах 350 миллиардов рублей

Столичные застройщики накопили на счетах 350 миллиардов перед переходом на эскроу-счета с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:36
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Обновлено в 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное