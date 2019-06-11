Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендовТАСС 04:19

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Согласно рейтингу, опубликованному во вторник на сайте BrandZ, оценочная стоимость Amazon составляет $315,6 млрд.

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Политика Белый дом рассчитывает на встречу Путина и Трампа в Осаке Белый дом подтвердил готовность к встрече Путина и Трампа на полях саммита G20.

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Политика США ввели новые санкции против Сирии Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии.

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Энергетика Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.

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