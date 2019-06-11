Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендовТАСС 04:19
Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Согласно рейтингу, опубликованному во вторник на сайте BrandZ, оценочная стоимость Amazon составляет $315,6 млрд.
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Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова
В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
Политика
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Политика
Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах
Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Политика
Белый дом рассчитывает на встречу Путина и Трампа в Осаке
Белый дом подтвердил готовность к встрече Путина и Трампа на полях саммита G20.
Обновлено в 12:32
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Происшествия
СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова
СК сообщает, что будут установлены все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и «при наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».
Обновлено в 11:51
Общество
День России отметят в 28 столичных парках
Обновлено в 12:23
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Футбол
Стали известны составы сборных России и Кипра
Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский подал в Раду представление на увольнение Луценко и Климкина
Позже, 7 июня, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский на следующей неделе внесет в парламент представление на увольнение Луценко, Климкина, а также главы Минобороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 09:08
Политика
В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова
12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Политика
США ввели новые санкции против Сирии
Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии.
Обновлено в 13:20
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Финансы
Акции Сбербанка подешевели на 5%
Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено в 12:17
Недвижимость
Застройщики накопили на счетах 350 миллиардов рублей
Столичные застройщики накопили на счетах 350 миллиардов перед переходом на эскроу-счета с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:36
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Обновлено в 11:26